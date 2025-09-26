ווקר בצהוב, לאמב באדום: סגלי מכבי וירושלים

בפעם השנייה בתוך פחות משבוע מכבי תל אביב והפועל ירושלים תיפגשנה, שוב בקדם העונה, רק שהפעם יהיה זה במסגרת חצי גמר גביע ווינר כאשר תהיה זו ההזדמנות האחרונה בהחלט של הצדדים ללטש עוד כמה דברים רגע לפני שהעונה האירופית שלהם תצא לדרך.

סגל מכבי ת”א: ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, מרסיו סנטוס, גור לביא, אורן סהר, לוני ווקר, רומן סורקין, וויל ריימן, ג’ון דיברתולומאו, ג’ף דאוטין ג’וניור, טי ג’ייף ליף ותמיר בלאט.

סגל הפועל ירושלים: ג’סטין סמית’, ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין ווילי, רועי פריצקי, רועי הובר, ניר פרי, נמרוד לוי, ירין חסון, אנתוני לאמב, יובל זוסמן, ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס.

תחילה ברור שייתכן שיהיו שינויים ברישומים של הסגלים משתי סיבות, הראשונה כמובן ניהול רוטציות, הרי צריך להכניס את השחקנים לקצב ולשיטה כמה שיותר מהר והזדמנויות כאמור אין יותר מדי, והשנייה היא כמובן ניהול עומסים, כן גם בשלב הזה ואולי אפילו במיוחד בשלב הזה.

יונתן אלון ועומר אסתרון (שחר גרוס)

משנאמרו הדברים המשחק בתחילת השבוע הביא עימו כמה רשמים מעניינים ואם אתם מחפשים תשובה לשאלה מה צריך לעשות הרי שהיא די פשוטה. בקצרה, מכבי תל אביב צריכה לעשות את אשר עשתה במחצית הראשונה, בעוד שהפועל ירושלים צריכה לעשות את שעשתה בשנייה עם דגש על הרבע השלישי.

הרשמים החיוביים קיימים מבחינתן של שתי הקבוצות, ירושלים מבחינתה רצה ברובה כבר שנה שנייה כך שהתיאום שקיים אצלה בטח גם בפעולות של סוף משחק ומשחק לטובתה הדבר בלט ביום ראשון האחרון, יתרה מכך כמות השחקנים שהצטרפו השנה לאדומים לבנים קטנה מזו של הצהובים כך ששוב מבחינתה של הקבוצה מהבירה היא חסרה בעיקר ליטוש ואולי יתגלו חוסרים כלשהם בהמשך הדרך, אך נקודת הפתיחה של קבוצתו של יונתן אלון טובה וגם אם השחקנים החדשים עדיין לא מחוברים במאת האחוזים עדין המחויבות בהחלט קיימת שם והאגרסיביות מדבקת.

מכבי תל אביב מציגה קבוצה כמעט חדשה לחלוטין בשני משחקי ההכנה מול פרטיזן בלגרד וזניט, הקבוצה שיחקה ללא מגבלת זרים כך שאם יש עקומת למידה הרי שהגיוני שתחת המגבלה מה שעדיין לא מחובר ברמה הקבוצתית לא מחובר אפילו יותר כאשר מדברים ברמת ליגת העל, ומדובר ברכבת הרים של ממש כזו שלצד פוטנציאל חשפה חולשות ידועות כזו שלצד חולשות גם יצרה פתרונות עם שורה תחתונה שהאופי קיים כבר עכשיו גם עם היכולת לגמור משחקים עדיין לא.

שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

עודד קטש ראה את קבוצתו מתקשה מול עירוני קריית אתא שהציבה בפניהם דברים שונים יחסית, אך בתחילת השבוע ראה את חניכיו מראים אופי ובנוסף גם רמת ביצוע גבוהה מאוד לתרגיל ששרטט לג'ון דיברתולומאו ששמה את מחזיקת הגביע מרחק נגיעה מהשלמת הקאמבק. אושיי בריסט מעבר לסייז ולאתלטיות נראה שהוא מאוד מוכוון הגנתית הוא מפריע לשחקני היריבה לא אחת ולא מוותר על מהלכים, לוני ווקר מביא עימו פוטנציאל התקפי עצום – שוב משהו שהיה ידוע ומול קריית אתא גם הראה את הנכונות להיות מעורב בהגנה, ג'ף דאוטין לקח פחות זריקות מעבר לקשת בשני המשחקים האחרונים כאשר מול הפועל ירושלים הוא זכה ל'טיפול מיוחד' ולקח את השלשה הראשונה רק במהלך הרבע הרביעי.

העובדה שהדברים הולכים דווקא קשה יותר ולא נראים טוב בשלב הזה הם לא בהכרח דבר רע וברור כי ישנם שחקנים גם כאלו שהמשיכו במועדון שעדיין לא בקצב במאת האחוזים. הרי היו שלושה סלים די נוחים שג'יילן הורד החטיא לאחר מסירות של רומן סורקין ברבע הרביעי נגד הפועל ירושלים, במשחק שהסתיים בפער של חמש נקודות. העבודה כאמור מרובה ואף פעם אין באמת ערובות, אך פוטנציאל ואופי יש, חוזקות כמו גם חולשות יש והן ברורות וידועות, אך בין לבין ישנה גם את היוקרה של היריבות ואת העובדה שמדובר במשחק שניצחון בו שווה משחק גמר ואפשרות לשחק על תואר נוסף, כך או כך ביום שלישי השתיים תחלנה את העונה ביום שלישי הקרוב קבוצתו של עודד קטש ביורוליג וזו של יונתן אלון ביורוקאפ.