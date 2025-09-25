יום שלישי, 30.09.2025 שעה 18:07
ליגה ברזילאית 25-26
5412-5024פלמנגו1
5019-3925קרוזיירו2
4919-3623פלמייראס3
4224-4124מיראסול4
4020-3525בוטאפוגו5
4028-3224באהיה6
3525-2725סאו פאולו7
3429-2823פלומיננזה8
3237-3125ברגנטינו9
3231-2725גרמיו10
3123-2324סיארה11
3035-3825ואסקו דה גמה12
2931-2525קורינתיאנס13
2826-2223אתלטיקו מיניירו14
2837-2924אינטרנסיונל15
2734-2424סאנטוס16
2246-2024ג'ובנטוד17
2238-2025ויטוריה18
2138-2424פורטלזה19
1435-1623ספורט רסיפה20

רונאלדו נגד אנצ'לוטי: ניימאר חייב לחזור לנבחרת

כוכב העבר הביע את התנגדותו לכך שהמאמן לא זימן את הקיצוני, מלך שערי הסלסאו בכל הזמנים, למשחקי מוקדמות המונדיאל האחרונים: "אין עוד שחקן כמוהו"

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

רונאלדו, שזכה פעמיים עם נבחרת ברזיל בגביע העולם, התייחס להיעדרותו של ניימאר מהסגל הנוכחי. לדבריו, בנבחרת "אין עוד שחקן כמו ניימאר", ולכן חזרתו חיונית לקראת מונדיאל 2026.

ניימאר, שחזר בינואר לשחק במדי סנטוס ונבחר בקביעות למשחקי הקבוצה, לא זומן על ידי המאמן האיטלקי קרלו אנצ'לוטי למפגשי המוקדמות האחרונים, למרות היותו הכובש הבולט של ברזיל בכל הזמנים (79 שערים ב־128 הופעות).

למרות הפציעות התכופות, רונאלדו הדגיש כי גם בגיל 33 ניימאר הוא עדיין "שחקן מכריע עבור הסלסאו". באירוע בסאו פאולו, בו נכח גם ניימאר עצמו, אמר רונאלדו: "אין לנו עוד שחקן כמו ניימאר, ואנחנו מקווים שהוא יהיה בכשירות מלאה לקראת המונדיאל".

רונאלדו הברזילאי (רויטרס)רונאלדו הברזילאי (רויטרס)

ניימאר לא לבש את המדים של נבחרתו מאז אוקטובר 2023, אז ספג פציעה קשה בברך במשחק נגד אורוגוואי. אנצ'לוטי הסביר כי היעדרותו ממשחקי המוקדמות בתחילת ספטמבר נבעה מהצורך שיגיע "במצב גופני טוב כדי לעזור לנבחרת להציג את הטוב ביותר במונדיאל".

ברזיל כבר הבטיחה את מקומה במונדיאל בצפון אמריקה לאחר שסיימה במקום החמישי בבית הדרום אמריקאי. מאמן סנטוס הוסיף בצער: "איבדנו את המנהיג שלנו, את הסמל שלנו, את נושא הדגל שלנו", כשהתייחס להשפעת הפציעה של ניימאר על המועדון.

