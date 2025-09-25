ישראל פרמייר טק השלימה בניית מרכז אופניים

לעיני קהל נרגש של מאות צעירים ובני נוער מרואנדה, ראשי איגוד האופניים העולמי ובכירים בממשלת רואנדה ושגרירת ישראל – השיקה קבוצת ״ישראל פרמייר טק״ את מרכז האופניים שהפך לסיפור הצלחה ביבשת כולה - עם השלמת בניית המבנה ״בית החלומות״ שיהפוך עתה לביתם של אלפי הצעירים שכבר נוהרים לרכוב ולהתאמן במתקנים הרכיבה שנבנו עבורם.

המבנה, כמו המרכז כולו, נבנה מתרומותיהם של בעלי הקבוצה סילבן אדמס, רון בר און ועוד שורה של פילנתרופים מתומכי הקבוצה. הוא ישמש כאקדמיה לרוכבים, כמקום בו יקבלו (ללא תמורה) אופניים שישמשו אותם באימוניהם, ויכלול בית מלאכה לטיפול באופניים, חדרי הלבשה ומקלחות, חדר אימונים מקורה וקפיטריה, ויהווה למעשה ללב הפועם של המרכז כולו. מדובר בהשלמתו של השלב האחרון בפרויקט סיוע חסר תקדים שיזמה הקבוצה במדינה האפריקנית לפני 4 שנים וכלל הקמת קבוצת הנשים הראשונה במדינה, קיום מחנות אימונים ובנייה של מתקני אופניים מהטובים בעולם – ״פאמפ טרק״ – וכן מסלול מרוצים ואימונים – שלא היה כמותו באפריקה.

הקבוצה החליטה להקים את השלב השלישי במרכז האופניים שנושא את השם ״מגרש החלומות״ – בעקבות ההצלחה המסחררת לה זכה. מאז שמתקני האופניים הושקו לפני שנתיים – נהרו למרכז ילדים ובני נוער מכפרי הסביבה בחבל בוגאסרה כדי לרכוב ולהתאמן עם אופניים והדרכות שניתנו להם בחינם.

נדב רייסברג (ישראל פרמייר טק)

סרג׳ גאסור, ניצול הטבח ברואנדה שהקים מתנ״ס עבור צאצאי הניצולים והרוצחים כאחד והיה מי שהעניק לקבוצה את המגרש לבניית מרכז האופניים אמר בטקס: “מה שקרה לנגד עינינו הוא המהפך עליו חלמנו כאשר אלפי ילדים נוהרים לרכוב ולהתפתח כרוכבים וכבני אנוש. בזכות המרכז אנחנו יכולים להעניק עבודה לנשים הרוכבות שלנו כמדריכות ומנהלות. ועכשיו – הקמתם להם את הבית לו הם ראויים: ‘בית החלומות’. לעד נהיה בעלי חוב לקבוצה על מה שחוללה כאן”.

גאסור, שסבתו נרצחה כאשר סוככה עליו בגיל 8 במהלך הטבח לפני 31 שנה, חשף לראשונה סיפור מדהים: “אלו שטבחו בנו נהגו לסיים את ההרג כל יום ב-17:00 ופנו לאכול ולשתות בשדה סמוך עד למחרת בבוקר, אז חידשו את מסעם הנורא. המנוחה שלהם הייתה בדיוק כאן, בשדה שבו הקמנו את ‘מגרש החלומות’, שהפך עכשיו לאתר של תקווה”.

ההצלחה הגדולה לא נעלמה מעיני איגוד האופניים העולמי שהכריז על “מגרש החלומות” “כמרכז לווייני רשמי”, אימץ אותו לפעילות רחבה ובין השאר כבר קיים בו שלושה מחנות אימונים לרוכבים ומאמנים מכל רחבי היבשת כולל ממדינות מוסלמיות. טקס חנוכת השלמת המרכז התקיים אמש (רביעי) בעיצומה של אליפות העולם ההיסטורית באופניים ברואנדה – הפעם הראשונה אי פעם שאפריקה מארחת את האליפות היוקרתית מכולם כעדות להתפתחות הגדולה של ספורט האופניים ביבשת. באליפות נוטלים חלק רוכבים ישראלים ובראשם רוכבי “ישראל פרמייר טק” נדב רייסברג ואמרי פיינגזיכט.

אמרי פיינגזיכט (נועה ארנון)

הבעלים של קבוצת “ישראל פרמייר טק”, סילבן אדמס, שהגיע במיוחד לטקס השקת “בית החלומות”, אמר בנאומו שההצלחה רק מחזקת את מחויבות הקבוצה להמשיך ולהשקיע לקדם את דור הרוכבים הצעיר כפי שהקבוצה עושה גם בישראל. “2000 בני נוער רוכבים כאן במרכז כל חודש ועכשיו – בעקבות הקמת הבית עבורם, יגיעו עוד אלפים רבים. זהו ‘תיקון עולם’ שלנו. נמשיך לפתח את המרכז הזה”.

שרת הספורט של רואנדה, נלי מוקאזאירה, הודתה לקבוצה הישראלית בהתרגשות: “השקעתם בעתיד הילדים שלנו ואנחנו כבר רואים את התוצאות”. מושל בוגאסרה, ריצ׳ארד מוטאבאזי, שהיה אחד השותפים המרכזיים של הקבוצה בקידום הפרויקט: “המרכז הזה הפך למגדלור של תקווה ומצוינות שיהפוך את הילדים הללו לא רק לווינרים על המסלול אלא בחיים עצמם”.

שׁאול חציר, איש עסקים ישראלי ופילנתרופ שהיה שותף של הקבוצה בבניית המרכז: “הגשמנו חלומות כאן. יש ברואנדה הערכה עצומה לפרויקט, ואנחנו כאן כדי להישאר”.