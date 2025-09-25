יום שבת, 27.09.2025 שעה 18:18
נשיא איגוד ההתעמלות העולמי הגיע לישראל

כפי שפורסם ב-ONE: מורינארי ווטאנבה הגיע לארץ. הוא פגש את המתעמלים והמתעמלות, ביקר במשרדי הוועד האולימפי בישראל ופגש את נשיא המדינה הרצוג

|
מורינארי ווטאנבה בביקור (איגוד ההתעמלות)
מורינארי ווטאנבה בביקור (איגוד ההתעמלות)

כפי שפורסם ב-ONE, אתמול (חמישי) הגיע לארץ לביקור נשיא איגוד ההתעמלות העולמי, מורינארי וואטנבה. יו"ר איגוד ההתעמלות בישראל, אבי שגיא, ומנכ”לית האיגוד, שרית שנער, ליוו את וואטנבה לאורך הביקור, שם פגש את המתעמלים והמתעמלות במתקני האימון ולאחר מכן אף ביקר במשרדי הוועד האולימפי בישראל.

הביקור נחתם בפגישה עם נשיא המדינה, בוז'י הרצוג, שהדגיש בפניו על חשיבות השתתפותם של המתעמלים הישראלים בזירה הבינלאומית בכלל ובאליפות העולם בג'קרטה, אינדונזיה, בפרט.

במהלך הביקור נפגש עם בכירים בספורט הישראלי כולל יעל ארד, יו"ר  הועד האולימפי בשיראל, גילי לוסטיג, מנכ”ל הוועד האולימפי, גיא אטיאס, מנכ”ל מכון וינגייט וסיפר על ההקשר ההדוק וארוך השנים בין איגוד ההתעמלות בישראל לאיגוד העולמי. 

מורינארי ווטאנבה בביקור (איגוד ההתעמלות)

אבי שגיא אמר: “ביקורו של מורינארי בישראל מראה על חוזקת היחסים הבינלאומיים שיצרנו בשנים האחרונות ומדגיש את מקומה של ההתעמלות הישראלית בצמרת העולמית. אני בטוח שביקורו בארץ יחזק את מעמדה של ישראל ומקווה שנוכל לחזור ולארח את משפחת ההתעמלות העולמית בישראל בקרוב”.

מורינארי ווטאנבה בביקור (איגוד ההתעמלות)
מורינארי ווטאנבה בביקור (איגוד ההתעמלות)
