"סולומון מדגיש את הטעות הענקית של טוטנהאם"

מנור סולומון שיחק עד כה רק 29 דקות במדי ויאריאל, אבל “כבר הספיק לעשות רושם מרהיב בקבוצתו החדשה”, כך החמיאו בתקשורת באנגליה, בזמן שתומאס פרנק ממשיך להתקשות למצוא פתרון בעמדת הכנף השמאלית בלונדון. סולומון הגיע לספרס כשחקן חופשי ב-2023, אך רשם רק שש הופעות במועדון, סיפק שני בישולים, ובהמשך הושאל ללידס מהצ’מפיונשיפ בעונה שעברה.

“הישראלי בן ה-26 הותיר חותם גדול כאשר עזר ללידס לחזור לפרמייר ליג עם מעורבות ב-23 שערים, והיה נדמה כי יקבל את ההזדמנות להוכיח לפרנק שהוא ראוי להיחשב כמחליפו של יונג מין סון האגדי. עם זאת, ב-1 בספטמבר יצא סולומון לעוד קדנציה בהשאלה, הפעם בלה ליגה, וחזר לקרקע מוכרת כאשר ישב על הספסל במשחק שבו הפסידה ויאריאל 1:0 לטוטנהאם בפתיחת ליגת האלופות”, סיפרו באנגליה.

“מאז, ההשפעה שלו פשוט מדהימה: סולומון עלה מהספסל ובישל שער כבר במשחק הבכורה שלו בסוף השבוע, ולאחר מכן כבש את שער הניצחון כמחליף מאוחר בניצחון על סביליה ביום רביעי, וכל זה ב-29 דקות משחק בלבד. הקהל בסביליה כבר הבהיר מראש כי יקבל בעוינות את סולומון, שחקן נבחרת ישראל, אך ההופעה הקצרה שלו, שש דקות בלבד, הייתה מכריעה והובילה את התקשורת הספרדית להרעיף עליו שבחים”, החמיאו בתקשורת האנגלית.

הנה הוא בא! שער בכורה בניצחון על סביליה

כך, למשל, נכתב ב-’Diario de Noticias’ בספרד: "הפריצה של מנור סולומון בוויאריאל יכולה להיות מתוארת אך ורק כמרהיבה מבחינה ספורטיבית". ובזמן שחלק מאוהדי ויאריאל הטילו ספק במהלך ההחתמה כשנעשתה, הקולות הללו כבר נעלמו. העיתון הספרדי הוסיף: "הוא גנב את ההצגה. על המגרש ומחוצה לו. בדקה ה-86 הוא כבש את השער שהכריע את המשחק לטובת קבוצתו".

“סולומון מככב בזמן שבעיית הכנף השמאלית של טוטנהאם נמשכת”

“אוהדים רבים של טוטנהאם סבורים כי סולומון מעולם לא קיבל הזדמנות אמיתית להראות את כישרונו בלונדון, אף כי פציעות תרמו לכך שהדקות פשוט לא הגיעו לאחר שחתם במועדון. כעת התחושה היא שהאפשרות הטובה ביותר של המועדון להחליף את סון כלל אינה זמינה עבור פרנק, והיא דווקא סולומון, במיוחד כאשר בוחנים את החלופות שנטענו עד כה העונה”, הוסיפו באנגליה.

“כל זה מחזק את הטענה שאולי טוטנהאם ופרנק היו צריכים פשוט לראות מה יש לסולומון להציע, וקשה שלא לדמיין שהוא היה יכול להעניק יותר ממה שכבר ראינו. זו הייתה טעות ענקית לשחררו”, סיכמו.