"היינו בבית וחיכינו שמנור ייכנס, השער מרגש"

מנור סולומון לא יכול היה לפנטז על פתיחה טובה יותר בוויאריאל. כוכב נבחרת ישראל נכנס פעמיים כמחליף, בישל כבר בנגיעה הראשונה שלו בניצחון 1:2 על אוססונה, וכבש בעצמו מיד אחרי שעלה מהספסל ב-1:2 על סביליה – וכל זה בפחות מ-30 דקות מצטברות במדי הצוללת הצהובה. אביו של הקיצוני, יוסי, דיבר על מנור בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

היה רגע מרגש ברמות מטורפות.

”אין ספק. היינו בבית המשפחה, חיכינו שייכנס”.

אי אפשר לבקש פתיחה טובה מזו.

”נעזוב את רעשי הרקע מבחוץ. הוא הגיע לקבוצה טובה ומוכשרת, שמשחקת בליגת האלופות ובצמרת בלה ליגה. רואים התחלה טובה ומבקשים שימשיך ויתגבר”.

צמרמורת! שער בכורה למנור סולומון בספרד

מה הוא סיפר לך על ההתאקלמות שלו שם?

”שונה לגמרי מאנגליה. שחקנים מוכשרים, אבל צורת האימון שונה לגמרי, צריך להתרגל ולעשות את הסוויץ’ הזה”.

מאיזו בחינה?

”כל הדברים מסביב, צורת האימון, ידענו שזה יהיה שונה. לא ידענו שזה יהיה עד כדי כך. גם צורת המשחק היא שונה. צריך להתרגל”.

אי אפשר היה להתעלם מכך ששתי דקות לפני שהוא נכנס היה בוז מטורף מכל האצטדיון.

”זו בעיה. זה לא רק בספרד לצערי, כמעט בכל העולם, אבל מנור צריך להתמודד עם זה. הוא יודע את זה שהוא בא להתעסק רק בכדורגל, זה המקצוע שלו, את שאר הדברים הוא שם בצד”.

קינג סולומון: נכנס ובישל בנגיעה הראשונה

ממשחק ליגת האלופות מול יובנטוס ביום רביעי הוא משוחרר?

”כן, בגלל יום כיפור”.

התפתח חיבור מעניין עם החלוץ הגאורגי החדש שהגיע, מיקאוטדזה.

”מנור טיפוס נוח, מתחבר עם כולם. בכל קבוצה שהוא היה זה היה ככה”.

רואים שקיבלו אותו בצורה טובה.

”כן, הם מאוד נחמדים שם”.

המשחק הקרוב בליגה הוא מול אתלטיק בילבאו. האם זה שהוא משוחרר מול יובנטוס זה יגרום לו לעדיפות לפתוח שם בהרכב?

”אנחנו מקווים שישחק יותר”.