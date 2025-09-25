מטלון: דדאון הוא מנצח, כל הישראליות על המסך

משה מוץ מטלון, יו”ר הוועד הפראלימפי, התראיין לתכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות "ישראייר" ודיבר על ההצלחות של נבחרת השחייה באליפות העולם, מצבה של ישראל בעולם הספורט ועוד.

“זה יום לא רגיל, מדליה נוספת על מאית השנייה. היו 2 מדליות לאיאד שלבי, כסף וארד, והיום נכחנו בקוריאה באליפות העולם בטיפוס על קיר ומור ספיר שלנו זכה במדליית ארד. אי אפשר לומר שאנחנו לא מסופקים, אבל לא שוכחים לרגע את המצב בארץ אז השמחה היא לא שלמה. יש לעם ישראל במי ובמה להתגאות”.

האיראנים רצו להדיח את ישראל ולא הצליחו.

”הכל עבודה של מאחורי הקלעים שלי ושל רון בולוטין המנהל המקצועי. הם פנו בבקשה לגנות את ישראל על התוקפנות שלה כלפי איראן, מה שהיה מוביל להחלטה להרחיק את ישראל. עשינו את העבודה שלנו בשקט מאחורי הקלעים והיו”ר הברזילאי הודיע להם שלא מערבים סכסוכים בינלאומיים ושאנחנו ספורט נטו והצלחנו להוריד אותם. היו עוד כמה מעורבים ממדינות שונות שמאוד תמכו בנו ולשמחתי הנושא הזה לא עלה לסדר היום. יתרה מכך, פגשנו את חברינו מהמדינות השכנות, ממדינות המפרץ, וסיכמנו על תחרויות, יהיה ניסיון להביא אותם גם לארץ”.

איך התחושות?

”המשך של פאריס, מבחינתנו בוודאי. זה היה קרב אימתני. אני לא מבין מאיפה הוא (עמי דדאון) מביא את האנרגיות האלה. זה הסתיים על מאית השנייה, אבל הוא מנצח כמו מנצח. כל הישראליות על המסך. לראות את התקווה ואת הדגל מתנוסס זה מדהים. אפתיע אותכם, אוהבים אותנו בעולם, בוודאי בעולם הספורט, והביקוש פה לשיתופי פעולה איתנו גדול”.

עמי דדאון, "לא מבין מאיפה הוא מביא את האנרגיות האלה" (ההתאחדות לספורט לנכים)

למרות שבכל מקום מדברים בגנותה של ישראל, אתה פה כן זוכה לאהדה ורואה משהו אחר?

”כן. בשיחות בין אישיות עם מדינות שכנות ובכלל, אני זוכה לאהדה בלתי רגילה. חלקם אומרים: ‘אנחנו לא מסכימים עם הממשלה שלכם’. אני מכיר גם כמה ישראלים שלא מסכימים עם הממשלה שלנו”.

בגלל המלחמה נוספו לך לא מעט ספורטאים לצערנו. מה אחוז הספורטאים שגדל?

”לצערי הרב נוספו אלפי פצועים, יש כבר מאות שעוסקים בספורט. תחום הכדורסל והאופניים התפתחו והתווספו שם ספורטאים וקבוצות”.

יש לך מאמן מצוין, יעקב בלינסון שמביא את ההישגים הנפלאים.

”רק מילים טובות, הוא דוגמה ומופת לנאמנות, נתינה, שליחות ויכולות מקצועיות. אני זוקף את המדליות של איאד לזכותו”.