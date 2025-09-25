בראש אחר: 1:3 קשה לברצלונה על אוביידו

דעת המבקר

השחקן המצטיין רונאלד אראוחו, ציון: 8

השחקן המצטיין רונאלד אראוחו, ציון: 8

יכולת הגנתית אדירה ושער לקינוח. משחק פשוט נפלא לקפטן האלופה

השחקן המאכזב ז'ואן גרסיה, ציון: 5

לא מתאים לו והוא גם החזיר עם מספר הצלות, אבל טעות קשה שלו סיבכה את ברצלונה

הרכבים וציונים

זה היה רחוק מלהיות קל הפעם עבור ברצלונה, אך הקבוצה של האנזי פליק עשתה את המוטל עליה וגם הראתה אופי, כשחזרה הערב (חמישי) מפיגור בדרך ל-1:3 על העולה החדשה, ריאל אוביידו, במסגרת המחזור השישי של העונה בלה ליגה. בזכות הניצחון, האלופה מחזירה את הפער מהמוליכה ריאל מדריד לשתי נקודות.

כאמור, בניגוד לטיולים מול ולנסיה וחטאפה בשני ניצחונות הליגה האחרונים, הפעם זה ממש לא היה הסיפור עבור ברצלונה. הקבוצה של האנזי פליק נתקלה ביריבה עיקשת ומלאת התלהבות שהצליחה להקשות עליה, אך לבסוף, העומק בספסל וקבלת ההחלטות הנכונה של מאמן המנצחת בכל הקשור לחילופים, עשו את ההבדל. אחרי ששת המחזורים הראשונים, בארסה עם 16 נקודות מתוך 18 אפשריות, שתיים כאמור מתחת לריאל.

ברצלונה, עדיין ללא לאמין ימאל הפצוע, שלטה בכדור לאורך כל המשחק, ובחצי השעה הראשונה הגיעה גם למספר הזדמנויות מצוינות שנעצרו ביכולתו הנהדרת של שוער המארחת, ארון אסקנדל. העונש הגיע בדקה ה-33. ז’ואן גארסיה, שמציג עד כה יכולת נהדרת בין הקורות של הקטלונים, רשם טעות לא אופיינית עם יציאה לא טובה ו”בישול עצמי” לאלברטו ריינה, שניצל זאת כדי להמם את האורחת עם שער גדול בדרך ליתרון מפתיע בהפסקה.

במחצית, פליק הוציא את מארק קסאדו והכניס במקומו של פרנקי דה יונג, והשינוי היה ניכר מהרגע הראשון. בארסה חזרה לשלוט במרכז השדה, הגיעה ליותר ויותר מצבים וגם השוותה במהירות בדקה ה-56 מדחיקה של אריק גארסיה. פליק היה צריך לעשות עוד חילוף כדי שהמהפך יגיע, ובדקה ה-70, הוא גם הגיע.

מי אם לא רוברט לבנדובסקי, שנכנס במקומו של ראפיניה כמה דקות קודם לכן, היה במקום הנכון כדי לנעוץ בנגיחה נהדרת את שערו השלישי העונה. עד לסיום, אוביידו ניסתה לצאת קדימה וגם הייתה קרובה להביך את הגנת בארסה, אך אראוחו, הטוב בשחקני ברצלונה, הוסיף בנגיחה משלו, שסגרה עניין בדקה ה-89, בדרך לשלוש נקודות יקרות.

רוברט לבנדובסקי חוגג (IMAGO)