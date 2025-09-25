אסטון וילה ושטוטגרט ניצחו, קניקובסקי בישל

משחקי המחזור הראשון בליגה האירופית נמשכו אמש (חמישי), כאשר במוקד – פרנצווארוש הצליחה לסחוט 1:1 בזכות גבי קניקובסקי מול ויקטוריה פלזן, שטוטגרט ניצחה 1:2 סלטה ויגו, אוטרכט הפסידה 1:0 לליון, אסטון וילה גברה 0:1 בולוניה וזלצבורג ספגה 1:0 דרמטי מפורטו. בנוסף, ריינג’רס הפסידה 1:0 לגנק ויאנג בויז הובסה 4:1 מול פנאתינייקוס. לפני כן, ליל גברה על בראן 1:2 וסטיאווה בוקרשט ניצחה 0:1 את גו אהד איגלס במשחקים המוקדמים של היום.

אסטון וילה – בולוניה 0:1

שתי הקבוצות שיפגשו את מכבי תל אביב בהמשך הדרך הגיעו להתמודדות כששתיהן מחפשות יציבות. לשמחתה של המארחת, היא הצליחה לרשום ניצחון ראשון העונה בכל המסגרות בזכות שער של הקפטן שלה, ג’ון מקגין. אולי ווטקינס, אחת הסיבות הבולטות לחוסר היכולת של הווילה לנצח, המשיך בכושר הרע בו נמצא כשהחמיץ פנדל. האורחת פגשה את המשקוף אך לא הצליחה למצוא את הרשת על אף שהייתה מסוכנת יותר.

דקה 13, שער! אסטון וילה עלתה ליתרון: תרגיל קרן מוצלח הסתיים בפספוס של מורגן רוג’רס, הגנת בולוניה הרחיקה עד לרגליו של ג’ון מקגין שהמתין מחוץ לרחבה ושלח כדור חד לרשת.

ג'ון מקגין רץ לחגוג עם הקהל (IMAGO)

דקה 68: אולי ווטקינס עלה מהספסל והצליח לסחוט פנדל אחרי עבירה של מרטין ויטיק. החלוץ המנוסה, שעדיין לא כבש העונה, ניגש אל הנקודה הלבנה אך החטיא ממנה כשלוקאש סקורופסקי היה ערני והצליח להדוף.

אולי ווטקינס בועט את הפנדל (IMAGO)

שטוטגרט – סלטה ויגו 1:2

הגרמנים, שגם יפגשו את האלופה הישראלית בהמשך הטורניר, הצליחו לנצח יריבה לא פשוטה בזכות שני שערים נפלאים. הראשון הגיע בכדור ארוך מהשוער אלכסנדר נובל שמצא את בדראנין בואנאני. הכישרון האלג’יראי בן ה-20 הקפיץ בצ’יפ נהדר מעל שוער הגליסיאנים, יונוץ ראדו, ולכבוש את הראשון. בהמשך, הצטרף אליו כישרון אפריקאי אחר, ממרוקו, בילאל אל חאנוס, ששלח בעיטה חזקה אל הרשת אחרי תרגיל קרן. בורחה איגלסיאס רק צימק בסיום אך זה היה מעט מדי, מאוחר מדי.

דקה 51, שער! שטוטגרט עלתה ל-0:1: וואו! איזה שער ענק של הקבוצה הגרמנית! אלכסנדר נובל, שוער המארחת, שלח כדור ארוך אל בדראנין בואנאני, שנותר באחד על אחד מול שוער סלטה ויגו, וכבש בצ’יפ ענק מעליו.

בדראנין בואנאני חוגג שער ענק (IMAGO)

דקה 68, שער! שטוטגרט הכפילה את ההובלה: אנג’לו שטילר הוציא קרן קצרה אל בילאל אל חאנוס, שהתקדם באלכסון ובעט כדור שטוח ומדויק לפינה הרחוקה כדי לקבוע את השני של קבוצתו.

שחקני שטוטגרט בטירוף (IMAGO)

דקה 86, שער! סלטה ויגו הצליחה לצמק: הגליסיאנים הצליחו להלחיץ את המארחת אחרי שלחץ גדול של איליאש מוריבה הוביל לחטיפת כדור שלו, ומיד לאחר מכן מסר לבורחה איגלסיאס שנותר משוחרר באחד על אחד מול נובל, אותו הצליח להכניע כששלח בעיטה חזקה לפינה הקרובה.

בורחה איגלסיאס ממהר לחדש את המשחק (IMAGO)

פרנצווארוש – ויקטוריה פלזן 1:1

הקבוצה ההונגרית כבר ראתה עצמה אובדת עצות, אחרי שנקלעה לפיגור מוקדם אחרי שער גדול של ראפיו דורוסינמי ולאחר מכן אף נותרה בעשרה שחקנים, אלא שאז, אקס מכבי תל אביב רובי קין שלח אקס אחר, גבי קניקובסקי, אל המערכה. הקשר הישראלי החזיר בענק למאמנו עם בישול גדול לאקס נוסף, אלכסנדר פשיץ’, את השוויון עמוק בתוך תוספת הזמן ולחלץ נקודה חשובה לאורחת.

דקה 16, שער! ויקטוריה פלזן עלתה ראשונה על לוח התוצאות: מרצ’אס דוסקי הצליח להשאיר את ראפיו דורוסינמי ללא שמירה, וחלוץ הצ’כים הצליח לברוח לשני שחקנים שרדפו אחריו ולשגר בעיטה מדויקת לחיבורי הרשת של פרנצוורוש.

דקה 37, כרטיס אדום! פרנצווארוש נותרה בעשרה שחקנים: סבראיס מקרקיס הלטבי איבד כדור ומשך במכנסיו של שחקן ויקטוריה פלזן, מה שהוביל לכרטיס צהוב שני מוקדם ולהרחקתו, כשהשאיר את קבוצתו עם שחקן פחות.

דקה 90+5, שער! בעשרה שחקנים גבי קניקובסקי בישל את שער השוויון: עמוק, עמוק בתוך תוספת הזמן, הקשר הישראלי שעלה כמחליף, הכניס כדור לרחבה שם מצא אקס אחר של מכבי תל אביב, אלכסנדר פשיץ’, שהצליח לשלוח מקרוב את הכדור לרשת. שער בנוסח מכבי תל אביב, ובישול גדול לקניקובסקי.

אוטרכט – ליון 1:0

הצרפתים גם כן יכולים לשאוב עידוד אחרי קיץ לא פשוט. על אף פתיחה נפלאה בליגה, גם הם יודעים שבליגה האירופית יש להם יותר מה למכור, וההכנסה הכלכלית יכולה לעזור רבות למועדון. אך זה לא היה פשוט, עד שהסכר נפרץ בדקה ה-75 בזכות פצצה אדירה של טאנר טסמאן, שהותיר את הקהל ההולנדי בשקט, ושלח את קבוצתו בחזרה לצרפת עם שלוש נקודות יקרות.

דקה 75, שער! ליון עלתה ליתרון 0:1: התקפה גדולה של הצרפתים הסתיימה בגול עוד יותר גדול, כשחילופי מסירות הסתיימו בבעיטה אדירה של טאנר טסמן מחוץ לרחבה אל החיבורים של הקבוצה ההולנדית.

טאנר טסמן משתיק את הקהל ההולנדי (IMAGO)

זלצבורג – פורטו 1:0

פתיחת העונה המושלמת של הדרקונים המשיכה גם כאן, אך אם יש שיעור אחד שהמארחת האוסטרית לימדה אותנו במשחק הזה זה שאין מגיע בכדורגל. האוסטרים שלטו והיו טובים לאורך רוב המשחק, אך נענשו בתוך תוספת הזמן כשוויליאם גומס הכניס כדור לרחבה אך מצא את עצמו לבסוף חוגג שער אחרי קריאה לא נכונה של שוער זלצבורג לאן הולכת ההגבהה. האורחת תשאב המון עידוד מהתוצאה, הקבוצה האוסטרית תקווה לא להיכנס לסחרור עם הפסד שלישי בארבעת משחקיה האחרונים.

דקה 90+3, שער! פורטו עלתה ליתרון דרמטי: בתוך תוספת הזמן, הדרקונים הצליחו להשיג שער ראשון במשחק הרבה בזכות שוער האוסטרים, חאבר שלאגר, שלא קרא נכון את הכנסת הכדור של וויליאם גומס, שבמקרה שלח את ההגבהה שלו לרשת.

שמחה גדולה אצל פורטו אחרי שער הניצחון הדרמטי (IMAGO)

תוצאות נוספות:

גו אהד איגלס – סטיאווה בוקרשט 1:0

ליל – בראן 1:2

ריינג’רס – גנק 1:0

יאנג בויז – פנאתינייקוס 4:1