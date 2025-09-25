יום שני, 29.09.2025 שעה 11:54
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
77-57אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

ברצלונה וגביע ווינר סל: היחסים ב-Winner

הקטלונים יתארחו אצל אוביידו, כשהפסד מפתיע של האורחת זכה ליחס גדול של פי 11.00, כמה לתיקו? וגם: היחסים של הפועל ת"א והפועל חולון ברבע הגמר

|
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

עוד יום גדול של כדורגל וגם של הכדורסל הישראלי. בליגת העל אמנם לא יתקיימו משחקים, אך מעבר לים ברצלונה תפגוש את אוביידו הערב ב-22:30, כשגם רבע גמר גביע ווינר יימשך, כאשר הפועל תל אביב תשחק מול הפועל באר שבע והפועל חולון נגד הפועל העמק.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

ברצלונה תתארח אצל העולה החדשה, כאשר היא כמובן פייבוריטית מובהקת למפגש וקיבלה יחס של 1.15, כאשר אם המהמרים ילכו על הפסד גדול ומפתיע, הם יזכו ליחס של פי 11.00. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 6.60.

בכדורסל כאמור, הפועל ת”א תפגוש את ב”ש, כשהאדומים של דימיטריס איטודיס קיבלו יחס של פי 1.80 לניצחון של מעל 20 נקודות, אם הפועל ת”א תפסיד או תנצח עד 20 נקודות, המהמרים יזכו ליחס דומה של פי 1.80. במקרה ומחזיקת היורוקאפ תנצח בדיוק ב-20 נקודות, תזכו ליחס של פי 9.00.

אצל הפועל חולון והפועל העמק המשחק אמור להיות צמוד יותר, כאשר הסגולים קיבלו יחס של פי 1.80 לניצחון של מעל שש נקודות, כשהמהמרים יגרפו לכיסם יחס דומה של 1.80 במקרה שחולון תפסיד או תנצח עד שש נקודות. במקרה שהפועל חולון תנצח בדיוק בשש נקודות, תזכו ליחס של פי 9.00.

