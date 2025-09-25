יום חמישי, 25.09.2025 שעה 12:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

ריינה הקצתה לאוהדי בית"ר את רוב הכרטיסים

בקבוצה העבירו לירושלמים כ-2,600 כרטיסים למשחק בשבת ב-20:00, ולאוהדיהם 1,200. לאחר שבוע לא פשוט, פיוס יחזור מהרחקה, אלמקייס וזה טורבו בסגל

|
הקל של בני ריינה (חג'אג' רחאל)
הקל של בני ריינה (חג'אג' רחאל)

שבוע לא פשוט כלל וכלל עבר על בני ריינה. זה התחיל בתבוסה 6:1 להפועל פ”ת, נמשך בעונש של היו”ר סעיד בסול שהודיע שהשחקנים יתייצבו לאימון ביום שלמחרת בשעה לא שגרתית, 7 בבוקר, והסתיים באסיפה נוקבת שקיים סלובודן דראפיץ’ עם השחקנים בסיומה, כך נראה, הצדדים יוצאים לדרך חדשה לקראת משחקה המסקרן של הקבוצה במחזור הקרוב מול בית"ר ירושלים שיתקיים בשבת ב-20:00.

אגב, שיחה נוספת התקיימה גם בין סעיד בסול לצוות המקצועי על מנת לנסות וללמוד מקרוב על הבעיות שצצו בתקופה האחרונה. ריינה מגיעה למשחק עם נקודה אחת בלבד מתוך 12 אפשריות ולקבוצה יש רצון גדול מאוד להתגבר על המשבר הנוכחי ולהשיג ניצחון ראשון.

ריינה העבירה כ-2,600 כרטיסים לטובת אוהדי בית”ר ירושלים למשחק, בזמן שלאוהדי ריינה הוקצו 1,200 כרטיסים.

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

החדשות המעודדות מבחינת ריינה היא חזרתו להרכב של הזר ג’וניור פיוס שחוזר מהרחקה. עבדאללה ג’אבר סובל מפציעה וצפוי להיעדר גם במשחק הקרוב. מי שימצאו את עצמם לראשונה בסגל הם הקשר עילי אלמקייס שהגיע מעירוני טבריה וחלוץ הרכש החדש זה טורבו.

בריינה כאמור מודעים לחשיבות המשחק מול בית”ר ולא תולים את עתידו של דראפיץ’ בתוצאה במשחק הקרוב, אבל מצפים לראות קבוצה הרבה יותר מאורגנת וכזאת שהשחקנים שלה יבינו את הדרישות המקצועיות של המאמן.

