124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

קאסה, נאור, מלמד, זסנו ואוחנה: הקרב על הסגל

תחרות עיקשת בחיפה על מקום בסגל: גם מקומו של עומר דהן לא מובטח מול ב"ש ובכלל. במועדון מצפים לשיפור במשחק ההתקפה, אגבה צפוי לפתוח במקום נהואל

שחקני מכבי חיפה באימון (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה באימון (שחר גרוס)

אחרי שדיללה את הסגל במספר לא מבוטל של שחקנים מאז פתיחת העונה וצירפה לא מעט שחקני רכש, נראה שכיום התחרות במכבי חיפה מתמקדת - וככל הנראה תמשיך להתמקד גם בעתיד הקרוב - בעיקר במאבק על מקום בסגל במשחקים הקרובים.

מבט על הסגל שזומן לדרבי האחרון מול הפועל חיפה חושף תמונה ברורה: ברשימת השחקנים שנותרו מחוץ לסגל לא נכללו רק פדראו הפצוע, אלא גם צמד החלוצים - עומר דהן וגיא מלמד, המגן הימני החדש, זוהר זסנו, והקשר מיכאל אוחנה. בתוך הסגל נמצאו גוני נאור וקני סייף, שלא שותפו, כמו גם ליאור קאסה שלא התחמם כלל.

לקראת המשחק מול הפועל באר שבע ביום שני הקרוב, לא צפויים שינויים רבים בסגל - למעט שילובו האפשרי של זוהר זסנו, שהגיע מבית"ר ירושלים ונעדר מהדרבי לאחר שריצה עונש הרחקה במשחק מול אשדוד. אם זסנו ייכלל בסגל, תעלה השאלה מי מהשחקנים - גוני נאור, קאסה או סייף - ימצא את עצמו מחוץ לרשימה, בנוסף לאוחנה, מלמד ועומר דהן שלא נכללו בדרבי ועלולים להישאר מחוץ לסגל גם הפעם.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

מצבו של גוני נאור אינו פשוט, בעיקר לאחר צירופו של הקשר הניגרי, פיטר אגבה, שתפס את מקומו ברוטציה. גם ליאור קאסה עשוי להרגיש אי נוחות מסוימת, לאחר שחזר מאיטליה בקיץ האחרון - ובמועדון יש לא מעט קולות הסבורים שהוא ראוי לקרדיט גדול יותר מזה שקיבל עד כה.

בינתיים, לאחר יומיים של מנוחה, מכבי חיפה חזרה להתאמן ולהתכונן למשחק מול ב"ש. השינוי המשמעותי ביותר שצפוי בהרכב הוא כניסתו של אגבה במקום מתיאס נהואל, שלא הצליח להרשים במשחקים האחרונים. התחושה הכללית אחרי הדרבי הייתה שהקבוצה איבדה שתי נקודות, ושיש צורך מיידי בשיפור משחק ההתקפה.

בחיפה מצפים לכניסה משמעותית יותר של שחקנים לאזור הרחבה, מה שיכול לייצר מצבים מסוכנים יותר ליד שער היריבה. במקביל, הצוות המקצועי שואף לשפר את נושא ההגנה במתפרצות - נקודת תורפה שהייתה בולטת במיוחד בדרבי האחרון.

