כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"אנקרה מסי": ב-MLS נזכרו בסללום מול חטאפה

בארה"ב התלהבו מהמבצע האישי של מסי בן ה-38 ("הגדול בהיסטוריה", "קסם") ב-0:4 של מיאמי בניו יורק. הפרעוש שבר שיא ליגה והגיע לעוד ציון דרך מרשים

|
ליאו מסי חוגג בגשם (IMAGO)
ליאו מסי חוגג בגשם (IMAGO)

ליאו מסי בן 38. נדמה שכל פעם צריך להזכיר את זה מחדש כי ברגע שהוא עולה על הדשא הוא מספק יותר ויותר הברקות שמזכירות ימים מפעם. עם תלבושת בצבעי בלאוגרנה ואותו מספר 10 שהוא משחק איתו עד היום. הלילה (בין רביעי לחמישי) המופע הנודד של אלוף העולם עצר בניו יורק, בישל, כבש צמד ב-0:4 על ניו יורק סיטי – והמשיך הלאה.

אבל זה לא רק מה מסי עושה, זה גם – ואולי בעיקר – איך: הבישול היה לבלטסאר רודריגס בכדור עומק נהדר, השער הראשון בהקפצה קלילה מעל השוער, והשני בפריצה סוחפת שבה השחקנים היריבים היוו רק תפאורה. גם השוער מתיוז פריז שראה את הכדור מתגלגל מאחוריו לרשת.

“אנקרה מסי", כתבו ב-MLS בציוץ שכלל את הביטוי חמש פעמים לצד אמוג’י של עז כשהכוונה היא כמובן לגדול בהיסטוריה. המשמעות של "אנקרה מסי" ("עדיין מסי") היא תזכורת למה שהוא אולי השער הגדול ביותר של מסי: הסללום המפורסם מול חטאפה ב-2007, שכן כך השדר ז’ואקים מריה פויאל תיאר את הפריצה הסוחפת.

ליאו מסי חוגג עם החברים (IMAGO)ליאו מסי חוגג עם החברים (IMAGO)

בכלל, ב-MLS התלהבו לראות את המופע של מסי. “קסם של מסי בתפוח הגדול", נכתב על השער הראשון שלו בהקפצה מעל פריז, “מסי מספק את הסחורה בניו יורק". ועוד איך. למעשה הוא הגיע כבר ל-24 שערים ב-MLS העונה והוא כמובן מלך השערים.

על הדרך מסי הפך לשחקן הראשון בתולדות הליגה שמספק לפחות 35 תרומות ישירות לשערים (שערים ובישולים) בעונות רצופות. מעבר לכך, מסי הפך לשחקן הרביעי בלבד ב-MLS שמבקיע לפחות פעמיים בשמונה משחקים שונים באותה עונה - נתון מדהים, במיוחד לאור העובדה שעשה זאת בשמונה מתוך 12 המשחקים האחרונים שלו בלבד.

