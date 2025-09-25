יום שבת, 27.09.2025 שעה 11:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
129-107אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
316-37ג'ירונה19
211-56מיורקה20

"אחזור כמה פעמים שצריך כדי להגן על בארסה"

אחרי הניתוח וההלם מחומרת הפציעה, גאבי העלה תיעוד מביה"ח לצד לאמין ימאל, פדרי ואראוחו: "אלוף לא נבנה ברגעי ההצלחה, אלא ביכולת לקום מהנפילה"

|
גאבי עם לאמין ימאל, פדרי ורונאלד אראוחו (אינסטגרם)
גאבי עם לאמין ימאל, פדרי ורונאלד אראוחו (אינסטגרם)

אחרי המכה הגדולה שנחתה על גאבי עם היוודע כי פציעתו חמורה בהרבה משהעריכו תחילה, הוא מתחיל במסע הארוך שלו - מבית החולים לדשא של הקאמפ נואו. קשר ברצלונה שיושבת למשך חמישה חודשים אחרי שעבר ניתוח, העלה תיעוד שלו מהאשפוז כשלצידו חבריו לקבוצה – לאמין ימאל, פדרי ורונאלד אראוחו – ובחר להעביר מסר אופטימי.

"מי שמכיר אותי יודע שאני אחזור כמה פעמים שצריך כדי להילחם ולהגן על ברצלונה והאנשים שלי עד הסוף", כתב גאבי באינסטגרם. מדובר בהתבטאות שמתיישרת עם אופיו הלוחמני וחסר הפשרות של הקשר הצעיר גם על הדשא.

גאבי הוסיף משפט שמסכם היטב את רוח הלחימה שמאפיינת אותו: "אלוף אמיתי לא נבנה ברגעי הצלחה, אלא באלה שבהם הוא קם אחרי הנפילה". מלבד הרצון הברור לחזור חזק מתמיד, הקשר ניצל את ההזדמנות כדי להודות לכל מי ששלחו לו מסרי תמיכה ואהבה בימים האחרונים: "תודה לכולם על כל ההודעות המחזקות והאכפתיות!".

עוד מעט: צילום עדכני מהקאמפ נואו המחודש

כזכור, גאבי שהושבת בעבר כבר למשך כמעט שנה עקב פציעה קשה ונראה שחזר לעצמו בתחילת העונה הזו, היה אמור להיות מושבת למשך כחודש וחצי בלבד. אלא שההערכה הזו התבררה כרחוקה מאוד מהמציאות ובספרד דווח שאפילו הרופא המנתח הופתע מחומרת הפציעה בזמן הפרוצדורה. לכן ההיעדרות ארוכה הרבה יותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
