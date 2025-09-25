"אחזור כמה פעמים שצריך כדי להגן על בארסה"

אחרי המכה הגדולה שנחתה על גאבי עם היוודע כי פציעתו חמורה בהרבה משהעריכו תחילה, הוא מתחיל במסע הארוך שלו - מבית החולים לדשא של הקאמפ נואו. קשר ברצלונה שיושבת למשך חמישה חודשים אחרי שעבר ניתוח, העלה תיעוד שלו מהאשפוז כשלצידו חבריו לקבוצה – לאמין ימאל, פדרי ורונאלד אראוחו – ובחר להעביר מסר אופטימי.

"מי שמכיר אותי יודע שאני אחזור כמה פעמים שצריך כדי להילחם ולהגן על ברצלונה והאנשים שלי עד הסוף", כתב גאבי באינסטגרם. מדובר בהתבטאות שמתיישרת עם אופיו הלוחמני וחסר הפשרות של הקשר הצעיר גם על הדשא.

גאבי הוסיף משפט שמסכם היטב את רוח הלחימה שמאפיינת אותו: "אלוף אמיתי לא נבנה ברגעי הצלחה, אלא באלה שבהם הוא קם אחרי הנפילה". מלבד הרצון הברור לחזור חזק מתמיד, הקשר ניצל את ההזדמנות כדי להודות לכל מי ששלחו לו מסרי תמיכה ואהבה בימים האחרונים: "תודה לכולם על כל ההודעות המחזקות והאכפתיות!".

כזכור, גאבי שהושבת בעבר כבר למשך כמעט שנה עקב פציעה קשה ונראה שחזר לעצמו בתחילת העונה הזו, היה אמור להיות מושבת למשך כחודש וחצי בלבד. אלא שההערכה הזו התבררה כרחוקה מאוד מהמציאות ובספרד דווח שאפילו הרופא המנתח הופתע מחומרת הפציעה בזמן הפרוצדורה. לכן ההיעדרות ארוכה הרבה יותר.