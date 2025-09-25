"י-ם? משחק גדול, נבוא לתקן את הסופר קאפ"

מכבי תל אביב ניצחה אמש (רביעי) 91:93 את עירוני קריית אתא ועלתה לחצי גמר גביע ווינר, שם תפגוש את הפועל ירושלים שגברה על בני הרצליה. השתיים ייפגשו ביום שישי הקרוב בחצי הגמר לאחר שנפגשו כבר בתחילת השבוע במסגרת הסופר קאפ. במכבי ת"א מבינים שייקח זמן עד שהכל יתחבר ויגיע לרמות תיאום וביצוע טובות, ובינתיים לוקחים בעיקר את הניצחון.

"זה עדיין חלק מההכנה לעונה”, אמר גור לביא, “ידענו ששום דבר לא יהיה קל, אפשר לראות את הפגמים על המגרש, את חוסר התיאום. הקבוצה מאוד חדשה, עודד (קטש) דיבר על זה בשבועות האחרונים. זה שניצחנו זה מה שחשוב, יש לנו משחק גדול עם ירושלים, נבוא לתקן את הסופר קאפ. ידענו ששום דבר לא יהיה קל. אולי זו קריאת השכמה.

“כשחקן בהתהוות, מתפתח, אין לי מקום להביע תסכול. צריך להיות במשחק. יש פה שחקנים שהגיעו ברמה הכי גבוהה בעולם, לא קל לשחק נגד קבוצה כמו קריית אתא. צריכים לעבוד על זה בפן המנטלי, משחקים שצריכים לנצח במהלך העונה, אין ספק. אני גם עדיין לומד, הגעתי למועדון הכי גדול בארץ. הרבה שחקנים טובים, רוטציה ארוכה עם עומס גדול בעונה. זו לא הסיטואציה שהכרתי בגלבוע או בהפועל חיפה. אני מקווה להפוך למוביל. זה החלק שלי להתחיל מלמטה, ואני צריך להוכיח שאני ראוי למעמד".

מאליק הול מול גור לביא (חגי מיכאלי)

עודד קטש אמר: "שמח שהצלחנו לנצח, זה לא היה פשוט. צריך לתת קרדיט לקריית אתא - קבוצה של גארדים ופורוורדים שמשחקת בסגנון שונה, שהצליחה לקחת את המשחק לכיוון שלה. זה סגנון שנראה יותר בליגה מאשר ביורוליג.

"יש הרבה דברים שעדיין לא הספקנו לדבר עליהם, בעיקר דברים קטנים שקשורים לכדורסל. איבדנו הרבה כדורים, וההתלהבות שלהם הובילה לסלים גדולים, אבל מצאנו את הדרך לנצח. אהבתי את שפת הגוף שלנו - זה לא הולך להיות מתואם או יפה בזמן הקרוב. יש עוד הרבה עבודה, וזה ברור לכולם. היורוליג כבר מתחיל, נצטרך למצוא דרך להיות תחרותיים".

קטש הסביר על ניהול הדקות: "בחצי הראשון נתתי לכולם לשחק, בחצי השני רציתי ללמוד. יש שחקנים שעשו קריירה מנקודות קלות. בריסט אמור להביא את הקשיחות ההגנתית ויכול לשמור על כמה עמדות. התקפית - ייקח זמן להתחבר. חלק מאחוזי הקליעה הפחות טובים באו בגלל חוסר ריווח. נלמד איך להשתמש בכל שחקן בצורה הטובה ביותר".

עודד קטש ולוני ווקר (חגי מיכאלי)

על השחקנים החדשים אמר: "לוני (ווקר) בן אדם ושחקן מיוחד, עם תשוקה - וזה חשוב. ג'ף (דאוטין) מאוד רוצה ללמוד, אבל תהליך הלמידה מאט לפעמים. טי.ג’יי (ליף) עדיין מתרגל לאירופה, ייקח לו זמן. אין הרבה שחקנים שמכירים את הליגה או את היורוליג. נשלם על זה מחיר, זו קבוצה שנבנתה מאפס. זה חיסרון, אבל אני לא אומר את זה כתירוץ, אלא כמסר לשחקנים: יש עוד הרבה דרך ועבודה. אם לא נדע לא לשפוט כל דבר עכשיו - לא נשרוד את זה".

“צריכים לעשות מאמץ הגנתי יותר טוב”

נושא ההגנה עלה לא אחת לאחר המשחק ובסביבת הקבוצה. כמו כן, היו דברים טובים, אושיי בריסט ניסה להקשות על כל מי שמולו והראה שהמיינדסט שלו בהחלט נוטה גם לכיוון ההגנתי ושהוא עושה לא מעט דברים שלא רואים בסטטיסטיקה.

לוני ווקר ניסה בעצמו להפריע לקריית אתא בהגנה ובמועדון מבהירים: "תיאום לוקח זמן, אבל מצד שני יכולנו לשמור יותר טוב". התיאום בהחלט היה חסר ובאופן מובן לחלוטין, הרי הקבוצה חדשה לחלוטין וברובה גם חסרת ניסיון מחוץ ל-NBA ועוד יותר בליגה הישראלית. במועדון היו מרוצים מלוני ווקר, בריסט וגור לביא, אך בטוחים לקראת ירושלים: "צריכים לעשות מאמץ הגנתי יותר טוב, נצטרך להפיק לקחים".

לוני ווקר בטירוף (חגי מיכאלי)

בצד החיובי ישנם לא מעט סממנים – הירידה להגנה, מציאת שחקנים שחותכים פנימה, ניסיון לדחוף את הכדור כמה שיותר מהר ורצון לקחת את הזריקות. יחד עם זאת, ישנם עדיין המון דברים שצריכים לעבוד עליהם כמו סגירה לריבאונד, עזרות בהגנה, רוטציות ורמת ביצוע. הפוטנציאל שם, אך צריך גם זמן וסבלנות.

קטש: ״היה קשה, אבל מצאנו את הדרך לנצח״

במועדון החמיאו לווקר גם על האנרגיות עימן הגיע למשחק וסיכמו לקראת ירושלים כי יצטרכו להיראות טוב יותר. כך או כך, זה יהיה משחק ההכנה האחרון של מכבי ת"א לקראת פתיחת עונת היורוליג ביום שלישי.