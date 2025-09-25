יום שישי, 26.09.2025 שעה 03:44
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6033-5031פילדלפיה יוניון1
5839-4731סינסינטי2
5546-6429אינטר מיאמי3
5342-5131שארלוט4
5339-4631ניו יורק סיטי5
5143-5830אורלנדו סיטי6
5038-5231נאשוויל7
5047-5131קולומבוס קרו8
4553-5730שיקאגו פייר9
4340-4531ניו יורק רד בולס10
3245-3931ניו אינגלנד רבולושן11
2737-3030טורונטו12
2755-3730אטלנטה יונייטד13
2558-2931די.סי. יונייטד14
2455-2931מונטריאול15
 מערב 
5738-5631סן דייגו אפ.סי1
5632-5730ונקובר ווייטקאפס2
5436-5131מינסוטה יונייטד3
5037-5729FC לוס אנג'לס4
4545-5230סיאטל סאונדרס5
4437-3330אוסטין6
4341-3931פורטלנד טימברס7
3952-4131קולורדו ראפידס8
3749-4530דאלאס9
3649-4031יוסטון דינמו10
3558-5631סן חוזה ארת'קווייקס11
3445-3230ריאל סולט לייק12
2852-3931סנט לואיס סיטי13
2763-4531קנזס סיטי14
2161-3730לוס אנג'לס גלאקסי15

מלך ניו יורק: צמד ובישול למסי, מיאמי בפלייאוף

MLS: מספר 10 הוביל את הוורודים ל-0:4 על ניו יורק סיטי עם הקפצה מעל השוער אחרי בישול גאוני של בוסקטס, ומבצע אישי גדול. סוארס חזר וכבש בפנדל

|
ליאו מסי חוגג עם החברים (IMAGO)
ליאו מסי חוגג עם החברים (IMAGO)

ליאו מסי ואינטר מיאמי הבטיחו הלילה (בין רביעי לחמישי) את הכרטיס לפלייאוף אחרי הצגה וניצחון 0:4 על ניו יורק סיטי בקרב צמרת. האוהדים בתפוח הגדול ראו את אלוף העולם כובש צמד ומבשל במשחק שבו סרחיו בוסקטס רשם בישול גאוני ולואיס סוארס הבקיע בפנדל.

מיאמי עלתה ליתרון בדקה ה-43 אחרי שבוסקטס מסר בין שני שחקנים למסי שעמד על קו האמצע. הפרעוש המשיך עם כדור עומק בין שלושה שחקנים לעבר בלטסאר רודריגס, שדהר לרחבה וכבש כדי לקבוע 0:1 לאורחים בהפסקה.

השער השני הגיע רק בדקה ה-74 ושוב בוסקטס ומסי במרכז העניינים: הקשר שלח מסירת עומק פשוט אדירה מחצי המגרש של מיאמי והשאיר את מספר 10 מאחורי הגנת ניו יורק. הארגנטינאי נכנס לרחבה וכבש בהקפצה נהדרת כדי להכפיל את היתרון.

סוארס שחזר מהשעיה של שלושה משחקים, כבש בפנדל בדקה ה-83, ואחרי שלוש דקות מסי השלים צמד עם שער אדיר: הוא קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, התקדם במהירות, השאיר אבק לשחקן יריב ואז גילגל לרשת בקלות.

שחקני מיאמי חוגגים (IMAGO)שחקני מיאמי חוגגים (IMAGO)

מסי, שכבש את שעריו ה-23 וה-24 בליגה, חזר להוביל את מרוץ נעל הזהב של ה-MLS, כשהוא עוקף את דניס בואנגה מ-LAFC. בכך, הפך הארגנטינאי לשחקן הראשון בתולדות הליגה שמספק לפחות 35 תרומות ישירות לשערים (שערים ובישולים) בעונות רצופות – הישג נדיר גם ברמה הבינלאומית.

מעבר לכך, מסי רשם היסטוריה נוספת כשהפך לשחקן הרביעי בלבד בליגת ה-MLS שמבקיע לפחות פעמיים בשמונה משחקים שונים באותה עונה – נתון מדהים, במיוחד לאור העובדה שעשה זאת בשמונה מתוך 12 המשחקים האחרונים שלו בלבד.

