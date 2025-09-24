מכבי ת"א הרוויחה כ-149 אלף אירו על התיקו

רק בעצם ההעפלה שלה לליגה אירופית, מכבי תל אביב הכניסה סכום לא רע בכלל לכיס, אבל הפנים קדימה ויש עוד משחקים לנצח ועוד כספים להרוויח. הצהובים סיימו ב-0:0 היום (רביעי) עם פאוק סלוניקי, וזה הזמן לתת מבט למספרים מההתמודדות הזו עבור אלופת ישראל.

על כל תוצאת תיקו במפעל השני בטיבו באירופה, שתי הקבוצות מכניסות סכום של כ-149 אלף אירו, אז כמובן שכך הכניסה היום מכבי ת”א אחרי התיקו עם פאוק. הצהובים פספסו סכום של כ-297 אלף אירו, כי על ניצחון מקבלים סכום נאה של כ-446 אלף אירו.

נציין שרק על עצם ההעפלה לאירופית, כלומר על ההגעה בלבד לשלב הליגה וגם אם היא תסיים במקום האחרון עם אפס נקודות, אלופת ישראל הכניסה סכום של כ-7.7 מיליון אירו. אגב, אם הצהובים חולמים רחוק, הסכום על עלייה לפלייאוף הוא כ-298 אלף אירו, והסכום על עלייה ל-16 האחרונות הוא עוד כ-1.7 מיליון אירו.