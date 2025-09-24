יו"ר איגוד ההתעמלות העולמי יגיע לביקור בארץ

רגע לפני אליפות העולם בהתעמלות מכשירים בה השתתפותם של מתעמלי המכשירים הישראלים מוטלת בספק, יו"ר איגוד ההתעמלות העולמי, מורינארי ווטאנבה, הפתיע כאשר ינחת מחר (חמישי) בישראל והוא צפוי להיפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג וראשי הספורט בישראל.

ל-ONE נודע כי ווטאנבה ינחת בישראל במפתיע ביממה הקרובה ונקבעו לו מספר פגישות חשובות, ביניהן מפגש צפוי עם נשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג, תיתכן גם פגישה אישית עם יו"ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי יעל ארד, ופגישות עבודה עם יו"ר איגוד ההתעמלות אבי שגיא והמנכ"לית שרית שנער.

האם במהלך הביקור גם יימצא פתרון וישראלים יתחרו באינדונזיה? ככל הידוע, בימים אלה איגוד ההתעמלות הישראלי עדיין ממתין לאישורים הנדרשים על מנת לדעת האם ניתן לשלוח נציגים ישראלים לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים, שתתקיים בג'קרטה שבאינדונזיה החל מ-19 באוקטובר. ייתכן גם כי לצורך כך ינחת בארץ יו"ר האיגוד העולמי לסדרת פגישות.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג (אורן בן חקון)

כזכור, בתחילה האינדונזים הסכימו לארח את נבחרת ישראל, שיתפו פעולה עם בקשות האיגוד העולמי ואף הודיעו לאיגוד הישראלי: "נקבל אתכם בברכה". בנוסף, המתעמלים הישראלים, בהם ארטיום דולגופיאט, נרשמו לתחרות תחת דגל ישראל בטפסים רשמיים של המארגנים. גם דבריו של נשיא המדינה המוסלמית פרבואו סוביאנטו, שקרא השבוע בעצרת הכללית של האו"ם "אנחנו חייבים להבטיח את שלומה וביטחונה של ישראל כתנאי לשלום אמיתי", נותנים תקווה ליציאת המשלחת.

אלא שהמכשול העיקרי שניצב בפני השתתפות המשלחת היה ונותר האבטחה והשאלה האם האינדונזים יוכלו להבטיח את שלומם של הישראלים בתחרות במדינתם, בימי המלחמה ברצועת עזה. יו"ר איגוד ההתעמלות העולמי, מורינארי ווטאנבה, בסוד העניינים וסביר שהוא ינסה לפתור את הסוגיה, כל זאת בזמן שהמדינה המוסלמית לא מקיימת יחסים רשמיים עם ירושלים.