מחאה פרו פלסטינית בסלוניקי, שלט נפרס במשחק

המסע של מכבי תל אביב באירופה התחיל לו היום (רביעי) עם 0:0 במשחק חוץ לא פשוט בכלל נגד פאוק סלוניקי. לצערנו, התרגלנו כבר שברוב העולם לא מקבלים את המלחמה מהצד הישראלי, ומרבים להראות זאת בלא מעט מקומות, כשהיום ביוון החליטו גם להראות את זה.

מחאה ענקית בעיר סלוניקי, שלפי דיווחים ביוון כללה גם אנשים שלא קשורים לספורט, אך נרשם שרובם אוהדי פאוק, ביצעו מחאה פרו פלסטינית עם המון שלטים, דגלים ושרים “לשחרר את פלסטין”. האירוע קרה כמובן רגע לפני המשחק.

בנוסף, גם בתוך ההתמודדות אוהדי פאוק דאגו להראות את דעתם, כשנתלה שלט גדול ביציע שלהם באצטדיון ביוון ובו נרשם: “תראו לישראל את הכרטיס האדום”.

מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)

הקבוצה הצהובה של ז’רקו לאזטיץ’ תצטרך ככל הנראה להתרגל לסיטואציה הלא נעימה, כאשר כאמור כמעט בכל יעד שקבוצה ישראלית מגיעה אליה התושבים המקומיים מקפידים להדגיש את דעתם בכל מה שקשור לנעשה בעזה, ושוכחים לגמרי את מה שקרה ב-7.10 דאז.