יום שלישי, 30.09.2025 שעה 02:25
הליגה האירופית 25-26
31-41פנאתינייקוס1
31-31דינמו זאגרב2
30-21מיידטילנד3
31-21לודוגורץ4
31-21רומא5
31-21פרייבורג6
31-21ליל7
31-21שטוטגרט8
30-11סטיאווה בוקרשט9
30-11גנק10
30-11ליון11
30-11פורטו12
30-11אסטון וילה13
30-11בראגה14
12-21נוטינגהאם פורסט15
12-21בטיס16
11-11סלטיק17
11-11ויקטוריה פלזן18
11-11הכוכב האדום19
11-11פרנצווארוש20
10-01מכבי ת"א21
10-01פאוק סלוניקי22
02-11פ.צ. באזל23
02-11בראן24
02-11סלטה ויגו25
02-11מאלמו26
02-11ניס27
01-01בולוניה28
01-01פיינורד29
01-01גו אהד איגלס30
01-01גלאזגו ריינג'רס31
01-01רד בול זלצבורג32
01-01אוטרכט33
03-11פנרבחצ'ה34
02-01שטורם גראץ35
04-11יאנג בויז36

מחאה פרו פלסטינית בסלוניקי, שלט נפרס במשחק

אוהדי פאוק ביצעו מחאה אנטי ישראלית ליד האצטדיון לפני ה-0:0 עם מכבי ת"א כאשר בזמן המשחק נתלה שלט ביציע שעליו נרשם: "תראו לישראל כרטיס אדום"

מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)
מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)

המסע של מכבי תל אביב באירופה התחיל לו היום (רביעי) עם 0:0 במשחק חוץ לא פשוט בכלל נגד פאוק סלוניקי. לצערנו, התרגלנו כבר שברוב העולם לא מקבלים את המלחמה מהצד הישראלי, ומרבים להראות זאת בלא מעט מקומות, כשהיום ביוון החליטו גם להראות את זה.

מחאה ענקית בעיר סלוניקי, שלפי דיווחים ביוון כללה גם אנשים שלא קשורים לספורט, אך נרשם שרובם אוהדי פאוק, ביצעו מחאה פרו פלסטינית עם המון שלטים, דגלים ושרים “לשחרר את פלסטין”. האירוע קרה כמובן רגע לפני המשחק.

בנוסף, גם בתוך ההתמודדות אוהדי פאוק דאגו להראות את דעתם, כשנתלה שלט גדול ביציע שלהם באצטדיון ביוון ובו נרשם: “תראו לישראל את הכרטיס האדום”.

מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)

הקבוצה הצהובה של ז’רקו לאזטיץ’ תצטרך ככל הנראה להתרגל לסיטואציה הלא נעימה, כאשר כאמור כמעט בכל יעד שקבוצה ישראלית מגיעה אליה התושבים המקומיים מקפידים להדגיש את דעתם בכל מה שקשור לנעשה בעזה, ושוכחים לגמרי את מה שקרה ב-7.10 דאז.

מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)
