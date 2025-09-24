יום רביעי, 24.09.2025 שעה 13:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
94-75אלצ'ה6
97-96בטיס7
97-65חטאפה8
810-86ולנסיה9
710-106סביליה10
75-55אלאבס11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
413-106לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20

לאמין ימאל עדיין עם כאבים וייעדר מול אוביידו

מספר 10 של בארסה יפספס משחק רביעי ברצף מחר ב-22:30 (חי בערוץ ONE). פליק מתכנן רוטציה - דרו (כ-10) וגם ז'ופרה, כריסטנסן, קסאדו ורשפורד תורגלו

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

בצל המכה שנחתה על ברצלונה עם ההיעדרות הארוכה של גאבי, הקטלונים ערכו בצהריים את האימון המסכם למשחק מחר (חמישי, 22:30, שידור חי בערוץ ONE) מול אוביידו ללא לאמין ימאל. למרות התקוות המוקדמות, מספר 10 לא נכח גם היום באימון הקבוצתי עקב כאבים שהוא עדיין סובל מהם באזור המפשעה – למעשה מאז שובו מנבחרת ספרד.

לאמין ימאל שפספס כבר שלושה משחקים, המשיך לעבוד עם כדור באופן אישי, אך ייעדר מול אוביידו. בבארסה לא מתכוונים לקחת סיכונים ומייעדים לו קאמבק רק במשחק הבית מול ריאל סוסיאדד בשבוע הבא - שלושה ימים לפני משחק ליגת האלופות מול פ.ס.ז’.

מנגד, בשורות מעודדות הגיעו מכיוונו של אלחנדרו באלדה. המגן השמאלי שנפצע במהלך פגרת הנבחרות האחרונה, התאמן שוב עם הקבוצה - בדיוק שלושה שבועות לאחר הפציעה. עם זאת, למרות ההתקדמות, הצוות הרפואי והמאמן האנזי פליק לא מתכוונים לזרז את החזרה, והחלטה סופית על שיתופו תתקבל רק לפני ההמראה לאסטוריה. נכון לעכשיו, המגן לא צפוי להיכלל בסגל.

אלחנדרו באלדה (רויטרס)אלחנדרו באלדה (רויטרס)

במהלך הדקות הפתוחות לתקשורת באימון, פליק ערך ניסוי טקטי והעלה הרכב שונה מהרגיל, הכולל שינויים ברוב חוליות המגרש. בין היתר תירגל הרכב עם ז'ואן גארסיה בין הקורות, ז’ול קונדה, אנדראס כריסטנסן, רונאלד אראוחו וז'ופרה טורנטס בהגנה, מארק קסאדו, פדרי ודרו בקישור, ובחלק הקדמי ראפיניה, רוברט לבנדובסקי ומרקוס רשפורד.

עוד מעט: צילום עדכני מהקאמפ נואו המחודש

יש לציין כי פליק כבר שינה הרכבים שנבחנו באימונים בעבר, אך הכוונה ברורה – רוטציה לקראת העומס בשבוע הבא. הקבוצה תמריא לאוביידו מחר בבוקר במטרה להשיג ניצחון ליגה שלישי ברציפות ולהישאר צמודה לריאל מדריד בפסגה.

