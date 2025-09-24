יום רביעי, 24.09.2025 שעה 22:02
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
155-115ליברפול1
102-105ארסנל2
103-105טוטנהאם3
105-65בורנמות'4
92-65קריסטל פאלאס5
85-105צ'לסי6
84-65סנדרלנד7
85-65פולהאם8
75-95מנצ'סטר סיטי9
75-65אברטון10
78-65מנצ'סטר יונייטד11
77-45לידס12
63-35ניוקאסל13
58-65ברייטון14
59-55נוטינגהאם פורסט15
48-55ברנלי16
410-65ברנטפורד17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20

חי: האדרספילד - סיטי 0:0, וייל - ארסנל 0:0

גביע הליגה האנגלי, סיבוב 3: החבורה של פפ גווארדיולה פוגשת את היריבה הצנועה ומנסה להימנע מהדחה מפתיעה מהמפעל. במקביל: טוטנהאם - רוברס 0:1

|
ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

האדרספילד מארחת בשעה זו את מנצ’סטר סיטי במסגרת סיבוב שלישי בגביע הליגה האנגלי, לקרב שבו נפגשות שתי קבוצות במומנטומים שונים לחלוטין. במקביל, ניוקאסל פוגשת את ברדפורד, טוטנהאם מול דונקאסטר רוברס ופורט וייל נגד ארסנל

האדרספילד – מנצ’סטר סיטי 0:0

המארחת מהליגה השלישית מציגה חוסר יציבות עם שני הפסדים בליגה לאחרונה, אך רשמה גם ניצחונות חשובים מול פיטרבורו וניוקאסל עד גיל 21 במסגרת הגביע. מנגד, אלופת אנגליה סיטי מגיעה אמנם אחרי הפסדים לפרמייר ליג מול ברייטון וטוטנהאם ותיקו מול ארסנל, אך רשמה ניצחונות מרשימים מול נאפולי בליגת האלופות ומנצ’סטר יונייטד בדרבי. עבור האדרספילד זו הזדמנות לחולל סנסציה, בעוד שפפ גווארדיולה ושחקניו נחושים להחזיר לעצמם ביטחון גם במפעל המקומי.

טוטנהאם – דונקאסטר רוברס 0:0

הספרס מגיעים אחרי תקופה חיובית שכללה ניצחון גדול על מנצ’סטר סיטי בליגה, ניצחון על ויאריאל בליגת האלופות ועוד ניצחון על ווסטהאם, כשמנגד נרשמו גם תיקו עם ברייטון והפסד לבורנמות’. דונקאסטר, מהליגה השלישית, מציגה חוסר יציבות: הפסדים לווימבלדון ו-וויגאן, אך לצד זאת גם ניצחונות על ברדפורד, רות’רהאם וקבוצת המילואים של אברטון. טוטנהאם מנסה לא למעוד מול יריבה נחותה ממנה על הנייר, בעוד דונקאסטר מגיעה עם תקווה להמשיך את המומנטום החיובי מהמשחקים האחרונים.

ניוקאסל – ברדפורד 0:0

המגפייז מתקשים לשמור על יציבות עם הפסדים לברצלונה בליגת האלופות ולליברפול בליגה, לצד תיקו מול בורנמות’ ולידס, אך גם ניצחון יוקרתי על וולבס. מנגד, ברדפורד מציגה רצף תוצאות חיוביות הרבה יותר בליגת המשנה: ארבעה ניצחונות בחמשת משחקיה האחרונים, כולל מול קרדיף, האדרספילד ו־ווימבלדון, כשמנגד נרשם הפסד יחיד לדונקאסטר. במפגש הזה, ניוקאסל מחפשת לייצב את עצמה, בעוד ברדפורד מגיעה עם רוח גבית ומומנטום מצוין.

22:00: פורט וייל – ארסנל 

המארחת מהליגה הראשונה השיגה לאחרונה ניצחונות על מנספילד ואקסטר בליגה ועל לידס עד גיל 21 בגביע, אך לצד זאת רשמה גם הפסדים ללאייטון אוריינט ולרדינג. מנגד, התותחנים מגיעים בכושר מצוין, ניצחון בליגת האלופות על אתלטיק בילבאו, ניצחונות מרשימים בפרמייר ליג על נוטינגהאם פורסט (0:3) ולידס (0:5), ורק הפסד צמוד לליברפול ותיקו מול מנצ’סטר סיטי שעצרו רצף מושלם. ארסנל פייבוריטית ברורה, אך פורט וייל מנסה לנצל את הביתיות כדי להקשות על אחת הקבוצות החמות באירופה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */