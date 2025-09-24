חי: האדרספילד - סיטי 0:0, וייל - ארסנל 0:0

האדרספילד מארחת בשעה זו את מנצ’סטר סיטי במסגרת סיבוב שלישי בגביע הליגה האנגלי, לקרב שבו נפגשות שתי קבוצות במומנטומים שונים לחלוטין. במקביל, ניוקאסל פוגשת את ברדפורד, טוטנהאם מול דונקאסטר רוברס ופורט וייל נגד ארסנל

האדרספילד – מנצ’סטר סיטי 0:0

המארחת מהליגה השלישית מציגה חוסר יציבות עם שני הפסדים בליגה לאחרונה, אך רשמה גם ניצחונות חשובים מול פיטרבורו וניוקאסל עד גיל 21 במסגרת הגביע. מנגד, אלופת אנגליה סיטי מגיעה אמנם אחרי הפסדים לפרמייר ליג מול ברייטון וטוטנהאם ותיקו מול ארסנל, אך רשמה ניצחונות מרשימים מול נאפולי בליגת האלופות ומנצ’סטר יונייטד בדרבי. עבור האדרספילד זו הזדמנות לחולל סנסציה, בעוד שפפ גווארדיולה ושחקניו נחושים להחזיר לעצמם ביטחון גם במפעל המקומי.

טוטנהאם – דונקאסטר רוברס 0:0

הספרס מגיעים אחרי תקופה חיובית שכללה ניצחון גדול על מנצ’סטר סיטי בליגה, ניצחון על ויאריאל בליגת האלופות ועוד ניצחון על ווסטהאם, כשמנגד נרשמו גם תיקו עם ברייטון והפסד לבורנמות’. דונקאסטר, מהליגה השלישית, מציגה חוסר יציבות: הפסדים לווימבלדון ו-וויגאן, אך לצד זאת גם ניצחונות על ברדפורד, רות’רהאם וקבוצת המילואים של אברטון. טוטנהאם מנסה לא למעוד מול יריבה נחותה ממנה על הנייר, בעוד דונקאסטר מגיעה עם תקווה להמשיך את המומנטום החיובי מהמשחקים האחרונים.

ניוקאסל – ברדפורד 0:0

המגפייז מתקשים לשמור על יציבות עם הפסדים לברצלונה בליגת האלופות ולליברפול בליגה, לצד תיקו מול בורנמות’ ולידס, אך גם ניצחון יוקרתי על וולבס. מנגד, ברדפורד מציגה רצף תוצאות חיוביות הרבה יותר בליגת המשנה: ארבעה ניצחונות בחמשת משחקיה האחרונים, כולל מול קרדיף, האדרספילד ו־ווימבלדון, כשמנגד נרשם הפסד יחיד לדונקאסטר. במפגש הזה, ניוקאסל מחפשת לייצב את עצמה, בעוד ברדפורד מגיעה עם רוח גבית ומומנטום מצוין.

22:00: פורט וייל – ארסנל

המארחת מהליגה הראשונה השיגה לאחרונה ניצחונות על מנספילד ואקסטר בליגה ועל לידס עד גיל 21 בגביע, אך לצד זאת רשמה גם הפסדים ללאייטון אוריינט ולרדינג. מנגד, התותחנים מגיעים בכושר מצוין, ניצחון בליגת האלופות על אתלטיק בילבאו, ניצחונות מרשימים בפרמייר ליג על נוטינגהאם פורסט (0:3) ולידס (0:5), ורק הפסד צמוד לליברפול ותיקו מול מנצ’סטר סיטי שעצרו רצף מושלם. ארסנל פייבוריטית ברורה, אך פורט וייל מנסה לנצל את הביתיות כדי להקשות על אחת הקבוצות החמות באירופה.