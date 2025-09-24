גל אראל לשחקנים: שיחקתם כיחידה אחת בדרבי

הפועל חיפה חידשה היום (רביעי) את אימוניה אחרי הדרבי האחרון והראש שלה כבר במשחק הקרוב באצטדיון בלומפילד מול הפועל ת"א.

המאמן גל אראל כניס את השחקנים לאסיפה קצרה והחמיא להם על הדרך בה הקבוצה שיחקה: "אני מאוד מרוצה מכם ומהדרך שבה שיחקנו. אני חייב לציין את ההקרבה שלכם בדרבי ובעיקר שבדקות פחות טובות שלנו שיחקתם כיחידה אחת. אנחנו הולכים לקראת משחק לא פחות קשה מזה של הדרבי”.

לקראת הפועל ת"א יש לאראל סגל מלא. הבלם הזר החדש, ז'ייסה אייסה, טרם נחת בארץ ואמור לעשות זאת בימים הקרובים.

שחקני הפועל חיפה חוגגים עם רועי זיקרי (שחר גרוס)

נושא ג'בון איסט והתנועה שביצע מיד עם כיבוש שער השוויון לעבר יציע אוהדי מכבי חיפה לא עלה למרות שבאיגוד השופטים היו נחרצים כי השחקן היה צריך לקבל אדום. כזכור, באגוד השופטים הודיעו: "איסט חגג בהפגנתיות מול אוהדי מכבי חיפה וביצע תנועה מגונה. הוועדה קובעת כי התנהגות כזאת דורשת כרטיס אדום. שופטי ה-VAR לא הבחינו באירוע".