יום רביעי, 24.09.2025 שעה 16:12
מדר סובל מדלקת בתוספתן, יעבור ניתוח להסרתו

הפועל ת"א הודיעה כי הגארד בן ה-24 סובל מדלקת בתוספתן וכבר היום יעבור ניתוח בבטן התחתונה להסירו. צפוי להחמיץ את בארסה ואנדולו, ולשחק בדרבי

ים מדר (רועי כפיר)
ים מדר (רועי כפיר)

תמו ההכנות של הפועל תל אביב לגמרי, וכעת נותר רק גביע ווינר לפני הדבר האמיתי - היורוליג. הליגה הטובה באירופה תצא לדרך בעוד שישה ימים בדיוק, ובינתיים האדומים ישחקו מחר (חמישי, 21:00) מול הפועל ב״ש/דימונה ברבע גמר גביע ווינר.

רגע לפני המשחק, המועדון הודיע שאחד מכוכבי הקבוצה, ים מדר, סובל מדלקת בתוספתן ושהוא יעבור ניתוח היום על מנת להסיר אותו. תוספתן הוא איבר לא הכרחי בגוף, ואחד לכמה אנשים חווים שם דלקת ועושים ניתוח פשוט בבטן התחתונה להסרתו. במועדון מעריכים שהרכז יחמיץ את ברצלונה ואנדולו, שני המשחקים הראשונים ביורוליג, אך שהוא יהיה כשיר לדרבי במחזור ה-3.

בכל מקרה, בהפועל תל אביב ישחקו מול ב״ש/דימונה בחמישי, אם ינצחו ישחקו כבר בשבת בחצי הגמר נגד המנצחת בין חולון להפועל העמק, ואם יגיעו לגמר הוא יהיה אחרי כמה משחקים ביורוליג, ב-5.10, אלא אם כן ירושלים תהיה היריבה, כשלכך ניתן כבר אישור לדחות בגלל משחק האימון של מחזיקת הסופרקאפ הטרייה עם ברוקלין נטס של בן שרף ודני וולף.

להוציא את מדר, מי שייעדר בתקופה הקרובה הוא יפתח זיו שסובל ממתיחה. הקהל מקווה לראות לראשונה במשחק רשמי את הרכש של הקיץ, וסיליה מיציץ׳. אחרי גביע ווינר הקבוצה תמריא לסופיה לקראת הבכורה המרגשת ביורוליג בשלישי נגד ברצלונה.

