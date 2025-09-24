ניצחון לרומא, תיקו דרמטי לבטיס מול נוטינגהאם

הליגה האירופית יצאה אמש (רביעי) לדרך. אחרי שמכבי ת"א ופאוק סלוניקי הוציאו את שלב הליגה לעונת 2025/26 לדרך, נערכו שבעה משחקים נוספים. במוקד: רומא ניצחה 0:2 בחוץ את ניס וריאל בטיס סחטה 2:2 דרמטי בביתה מול נוטינגהאם פורסט. בנוסף, בראגה גברה 0:1 על פיינורד, פרייבורג הצליחה לנצח 1:2 את באזל, דינמו זאגרב ניצחה 1:3 את פנרבחצ’ה, לודוגורץ הצליחה להשיג שלוש נקודות עם 1:2 על מאלמו וסלטיק והכוכב האדום סיימו ב-1:1.

ניס – רומא 2:1

הג’יאלורוסי פגשו לראשונה את הצרפתים באירופה והצליחו לפתוח את הקמפיין האירופי ברגל ימין ובראש טוב, זאת בזכות צמד שערים מצד בלמי הקבוצה, איבן אנדיקה וג’יאנלוקה מנצ’יני, שנגחו בעוצמה לרשת. לקראת הסיום, ניקולה פיסילי הכשיל ברחבה ושלח את טרם מופי לנקודה הלבנה, משם החלוץ צימק אך לצער הקבוצה הביתית, זה לא הספיק.

דקה 52, שער! רומא עלתה ליתרון: לורנצו פלגריני המשיך בכושר הנהדר אחרי שער הניצחון מול לאציו, הגביה כדור קרן ומצא את ראשו של איבן אנדיקה שנגח בעוצמה את הראשון.

שחקני רומא בטירוף עם איבן אנדיקה (IMAGO)

דקה 55, שער! רומא הכפילה עם שער שני מהיר: חטיפה של מאנו קונה בחצי המגרש של הזאבים הוביל את קבוצתו להתקפה מהירה, כשקוסטס צימיקאס התכבד בבישול ראשון עם כדור מסובב לרחבה, שם הצטרף ג’יאנלוקה מנצ’יני שנגח לרשת.

שחקני רומא מברכים את ג'יאנלוקה מנצ'יני (IMAGO)

דקה 77, שער! ניס הצליחה לצמק ל-2:1: ניקולו פיסילי ביצע עבירה מיותרת ברחבה, ושלח את הצרפתים אל הנקודה הלבנה, משם טרם מופי לא התבלבל והצליח להחזיר לקבוצתו שביב של תקווה.

טרם מופי בועט את הפנדל (IMAGO)

מאלמו – לודוגורץ 2:1

הבולגרים, ללא עידן נחמיאס שלא נרשם בסגל הקבוצה לליגה האירופית, צלחו את המבחן הראשון בעיקר בזכות מחצית ראשונה נהדרת ושני מצבים נייחים שהובילו לשערים. השבדים הצליחו רק לצמק בסיום אך זה היה מעט מדי, מאוחר מדי.

דקה 8, שער! לודוגורץ עלתה ליתרון: אדווין קורטולוס נפל ברחבה אחרי תפיסה ואחרי בדיקת VAR פטאר סטאניץ’ דייק מהנקודה הלבנה כדי להעלות את קבוצתו ל-0:1 בחוץ.

שחקני לודוגורץ חוגגים בטירוף (IMAGO)

דקה 24, שער! לודוגורץ הכפילה את התוצאה: שוב הקבוצה השבדית נפלה במצב נייח, כשכדור חופשי של האורחת הוגבה לרחבה, השוער הוותיק רובין אולסן יצא לא טוב לכדור ונתן לאריק בילה להעלות את הבולגרים ל-0:2.

אריק בילה חוגג (IMAGO)

דקה 78, שער! מאלמו צימקה: עלי טאהא מצא את לאסה ג’ונסן, שבעט כדור שפגע בשחקן הגנה בולגרי וחדר לרשת. 2:1.

לאסה ג'ונסן מעיר את הקבוצה שלו אחרי השער שכבש (IMAGO)

הכוכב האדום – סלטיק 1:1

עומרי גלזר צפה מהספסל בקבוצתו סוחטת תיקו במשחק הרשמי הראשון בין הצדדים מאז 1968 ויתנחם בכך שלשער שקבוצתו ספגה יש חלק לשוער שהחליפו בין הקורות, כשקלצ’י איהנאצ’ו העניש, אבל פחות מעשר דקות מאז שספגה, מרקו ארנאוטוביץ’ הוותיק הצליח לאזן ולשלוח את הקבוצות לביתן עם נקודה לכל אחת.

דקה 56, שער! סלטיק עלתה ראשונה על לוח התוצאות: בנג’מין נייגרן מצא בכדור חכם את קלצ’י איהנאצ’ו, ואקס מנצ’סטר סיטי הצליח למצוא את הרשת מקרוב.

קלצ'י איהנאצ'ו חוגג שער (IMAGO)

דקה 65, שער! הכוכב האדום הצליחה להשוות: כדור קרן הורחק לא טוב והגיע אל פרנקלין טבו אוצ’נה, שמסר רוחב למרקו ארנאוטוביץ’ והחלוץ הוותיק הצליח לקבוע 1:1.

מרקו ארנאטוביץ' חוגג יחד עם חבריו (IMAGO)

בטיס – נוטינגהאם פורסט 2:2

המשחק המותח ביותר בפתיחת שלב הליגה התרחש בספרד, וסיפק שער מוקדם, מהפך, ושוויון דרמטי. אחרי שסדריק בקאמקו הצליח לקבוע 0:1 אחרי רבע שעה, האורחת האנגלית הצליחה להגיב עם צמד בזק של חלוצה החדש, איגור ז’סוס, אך נפלה מהרגליים בסיום ונתנה למבשל שער היתרון של האנדלוסים, אנתוני, לקבוע חלוקת נקודות.

דקה 15, שער! ריאל בטיס עלתה ל-0:1: הקבוצה הספרדית הצליחה לקחת את דחיפת הקהל צעד אחד קדימה, ויצאה להתקפת מעבר עם כדור ארוך שהסתיים ברגליו של אנתוני. הברזילאי בישל בפשטות אל סדריק בקאמבו ששלח בעיטה חזקה לפינה הקרובה.

סדריק בקאמבו חוגג את שער היתרון של בטיס (IMAGO)

דקה 18, שער! נוטינגהאם פורסט הגיבה מיידית: מורגן גיבס וויט הוכיח בפעם המי יודע כמה למה התעקשו להשאיר אותו בקבוצה האנגלית עם מסירה גאונית לאיגור ז’סוס, שהחליף את כריס ווד בהרכב, וגלגל מקרוב כדי לאזן את התוצאה ל-1:1.

שחקני נוטינגהאם פורסט רצים לחגוג עם איגור ז'סוס (IMAGO)

דקה 23, שער! נוטינגהאם פורסט הצליחה להפוך! 1:2: איגור ז’סוס השלים צמד בזק אחרי שהצליח להתרומם לכדור קרן של דגלאס לואיז כדי להעלות את קבוצתו ליתרון ראשון במשחק.

איגור ז'סוס עם הומאז' לדרגון בול (IMAGO)

דקה 85, שער! בטיס הצליחה להשוות קרוב לסיום: וואו! אנתוני הצליח להוסיף לבישול שלו גם שער, אחרי שקיבל מסירה ממארק רוקה, ברח להגנה האנגלית ודאג ל-2:2 דרמטי.

שחקני בטיס חוגגים שוויון דרמטי (IMAGO)

בראגה – פיינורד 0:1

הפורטוגלים ספרו שלושה משחקים ברציפות ללא ניצחון עד לרגע הזה, בו דווקא באירופה, הצליחו להסתדר מול הקבוצה העיקשת של רובין ואן פרסי שעמד על הקווים, זאת בזכות שער מכריע של החלוץ הספרדי, פראן נבארו, שהכריע את ההתמודדות ונתן למארחת סיפתח לקמפיין.

דקה 79, שער! בראגה עלתה ל-0:1: פראן נבארו קיבל מסירה מלאונדרו ללו, והחלוץ הספרדי לא התקשה כלל מול שוער פיינורד, טימון וולנטרוהר, כדי לכבוש את הראשון של קבוצתו בשלב מתקדם מאוד במשחק.

פראן נבארו. חתם את הגול בנשיקה (IMAGO)

פרייבורג – פ.צ באזל 1:2

הגרמנים הצליחו להשיג ניצחון חשוב מאוד, ולחבר למאזנם הכולל בכל המסגרות ניצחון שלישי רצוף, כשאלילת המזל ועין הנץ הצליחה לעזור להם לגבור על הקבוצה משווייץ, אחרי שהשער שהוכרע על ידי טכנולוגיית קו השער, לבסוף גם היה השער שעליו הוכרע המשחק.

דקה 31, שער! פרייבורג עלתה ל-0:1: יוהאן מנזאמבי הצעיר הצליח לחטוף כדור בחצי הרחבה של באזל, יצא לריצה ומסר לוינצ’נזו גריפו שניסה לבעוט אך נבלם. הכדור החוזר הגיע אל פטריק אוסטראגה שבעט כדור חד ומדויק לפינה השמאלית.

שחקני פרייבורג מאושרים (IMAGO)

דקה 57, שער! פרייבורג עם השני שלה: כריסטיאן גונתר פרץ מצד שמאל, מסר אחורה לוינצ’נזו גריפו שהגביה לרחבה ומצא את מקסימיליאן אגשטיין, שנגח לפינה השמאלית. שוער באזל הצליח להדוף את הכדור, אך לרוע מזלו ההצלה קרתה אחרי הקו, והשופט הצביע על נקודת האמצע אחרי שאישר את הגול.

שמחה גדולה בפרייבורג בדרך לניצחון (IMAGO)

דקה 84, שער! באזל חזרה למשחק: איזה שער מופלא של פיליפ אוטלו, שקיבל מסירה מליאו לירוי, וסובב באמנות לפינה הרחוקה, כשלשוער היריבה לא נותר מה לעשות אלא להסתכל על הכדור נכנס לרשתו. 1:2 לפרייבורג, המשחק נפתח מחדש.

פיליפ אוטלה ממהר לחדש את המשחק (IMAGO)

דינמו זאגרב – פנרבחצ’ה 1:3

דומניקו טאדסקו ציפה להתניע מחדש את הקריירה שלו אחרי שפוטר מנבחרת בלגיה ומונה למחליפו של ז’וזה מוריניו בפנרבחצ’ה, אבל לחיים ולכדורגל חוקים משלהם, כשהקרואטים הציגו יכולת נהדרת, ניצלו הגנה רעועה והצליחו להשיג שלוש נקודות, כולל שער נהדר בתוספת הזמן. אחרי ארבעה משחקים בתפקיד, לאיטלקי יש רק ניצחון אחד על הקווים, בבכורה שלו. סיר הלחץ כבר החל לבעבע.

דקה 21, שער! דינמו זאגרב לקחה את ההובלה: הפיטורים של ז’וזה מוריניו לא הועילו לקבוצה הטורקית עד כה, כשההגנה של האורחת יצרה לעצמה בלגן ברחבה, אותו דינו בליו ניצל כדי לגלגל את הכדור לרשת.

דיון בליו חוגג שער (IMAGO)

דקה 25, שער! פנרבחצ’ה הצליחה להשוות בזריזות: כדור קרן הורחק לא טוב עד לרגלו השמאלית של סבסטיאן שימנסקי, שבנגיעה שלח כדור חד ושטוח לרשת הקרואטית.

שחקני פנרבחצ'ה חוגגים שיוויון (IMAGO)

דקה 51, שער! דינמו זאגרב חזרה להוביל: החזרה מההפסקה הלכה לטובת המארחת, כשארבר הוקשה מצא בכדור רוחב את דינו בליו שהשלים צמד אחרי שהצליח להתגנב מאחורי ההגנה.

שחקני דינמו זאגרב חוגגים (IMAGO)

דקה 90+5, שער! דינמו זאגרב חתמה את המשחק עם השלישי: ככה סוגרים משחק! מונסרף באקר קיבל מסירה מסדנרו קולנוביץ’ ושלח בעיטה מדויקת יפהפייה אל הרשת הטורקית כדי להכריע את ההתמודדות.