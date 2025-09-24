פרשת הפקס, ניצחון טכני ו"כאן יהיה הקבר שלך"

האם השם ליאסוס לוקאס אומר לכם משהו? אוהדי פאוק סלוניקי לא יכולים לשכוח, גם אם היו רוצים. הפיאסקו סביב המקרה של הקשר הקפריסאי במשחק נגד מכבי תל אביב בקיץ 2004, במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות, לא רק ש”פצע” את המועדון פצע אנוש, אלא גם הותיר עליו כתם היסטורי.

עד אז, בפאוק נהגו להתגאות (במסגרת היריבות עם אריס) בכך שרק השכנה העירונית דרכה על מוקשים כאלה: פעם ב־1997 עם “הכרטיסים שאבדו” בכדורגל, פעם ב־1979 עם “הכרטיסים שנשכחו” בכדורסל, במשחק בין פאוק לאריס שבו הצהובים הודחו בלי לשחק, ושוב ב־1999, במשחק נוסף מול אריס.

לפני 21 שנה ניצבה פאוק מול ההזדמנות הגדולה ביותר בתולדותיה: לעלות לראשונה לשלב הבתים של ליגת האלופות. חלום ענק של אוהדיה, שלא זכו לראות את ההמנון של המפעל מנוגן בטומבה, אלא רק את זה של הפלייאוף.

אז, העפלה לשלב הבתים הייתה שווה 6 מיליון אירו. סכום שנראה היום קטן לעומת מה שמתחלק בין המשתתפות, אבל עבור יאניס גומנוס זה נראה כמו חבל הצלה. מה שהוא לא לקח בחשבון זה שקבוצתו של אנגלוס אנסטסיאדיס “תטבע בכפית מים”. אותה קבוצה ואותו מאמן שהובילו לעונה נהדרת בליגה המקומית (מקום שלישי), נשארו עם סגל מוגבל ולא הצליחו לעמוד מול מכבי תל אביב, שנראתה נחושה כבר מאז ההגרלה ב־30 ביולי 2004.

אווירה דרמטית לפני המשחק

ב־10 באוגוסט 2004 אירחה פאוק את מכבי ת”א. כמה ימים לפני, הכרטיסים הראשונים נעלמו, ואצטדיון טומבה לבש חג. באותו ערב נכח גם אוטו רהאגל, מאמן נבחרת יוון שזכתה באליפות אירופה ימים ספורים קודם לכן, יחד עם נשיא ההתאחדות ואסיליס גאגאציס.

ביציעים נשמעו מחאות נגד ארגון המשחקים האולימפיים, ולפני שריקת הפתיחה הוצת דגל ענק של הוועדה המארגנת בין יציעים 4 ו־5. באותם ימים כל סלוניקי הייתה על הרגליים, והמשלחת הישראלית הגיעה עם אבטחה כבדה. הקבוצה שהתה במלון בשדה התעופה תחת שמירה חמושה, עם אנשי מוסד ושירותי ביטחון סביב לה.

ההרחקה של לוקאס והמחאה

כפי שהתברר לאחר מכן, אנשי מכבי ידעו על בעיית ההשעיה של ליאסוס לוקאס, ולכן ברגע שעלה מהספסל בדקה ה־67 במקום יורגוס קוציס, הם מיהרו להגיש מחאה על שיתוף שחקן לא חוקי. לוקאס הצטרף לפאוק שישה חודשים קודם לכן מנאה סלמינה, אך נשא עונש הרחקה של שני משחקים מאז 2000, אז הורחק במשחק גביע אינטרטוטו מול אוסטריה זלצבורג. באותה תקופה אופ”א לא שלחה רשימות הרחקה מסודרות, ורק שנים לאחר מכן הוקם מנגנון ה־TMS כדי למנוע טעויות בסגנון לוקאס, שלא פגעו רק בפאוק אלא גם ב־78 קבוצות נוספות.

פיאסקו הפקס

לאחר סיום המשחק נשלח הפקס מאופ”א ובו הופיע שמו של לוקאס ברשימת המורחקים. איש בפאוק לא טרח לבדוק זאת, והאירוע נכנס להיסטוריה כ”פיאסקו הפקס”. ב־11 באוגוסט 2004 התפוצצה הידיעה על המחאה הישראלית, והיה ברור שפאוק תיענש בחומרה. יומיים אחר כך קבעה ועדת המשמעת: ניצחון טכני 0:3 למכבי תל אביב. “על המגרש, פאוק הפסידה 2:1 במשחק הראשון, אך ההלם מהפקס השכוח היה גדול יותר מהתוצאה. עבור האוהדים, זה היה חלום שהפך לסיוט”, נכתב ביוון.

זעם האוהדים ואיומים

בימים שאחרי ההחלטה נערכו כל האימונים תחת אבטחת משטרה. על קירות המתקן נכתבו כתובות איום: “כאן יהיה הקבר שלך” ו“תנצח או תמות”. ראש מחלקת הכדורגל דיוניסיס יאנופולוס שילם בתפקידו, אך השחקנים ביקשו להחזירו. המאמן אנסטסיאדיס ניסה להישאר אופטימי ואמר: “המטרה שלנו היא האליפות, ורק מרים הקדושה יכולה לגרש אותי מפאוק.” בסופו של דבר פוטר ב־26 בספטמבר 2004 לאחר הפסד ביתי לאלקמאר בגביע אופ”א.

פאוק, שהייתה נסערת מהסיפור, יצאה לגומלין בתל אביב והפסידה 1:0. כל שנותר בזיכרון מהמשחק היה שמו של השופט הסלובקי לובוש מיכאל.

“החורבן שלי” – סיפורו של לוקאס

ליאסוס לוקאס המשיך לשחק עד 2013, ובמקביל פנה לאימון. אף שעסק בהמשך באקדמיות של פאוק בקפריסין, הוא לא שכח את מה שעבר. בראיון סיפר: “2004 הייתה השנה של החורבן שלי. הגעתי לפאוק לעשות קריירה, וזה נגמר עוד לפני שהתחיל. שלושה חודשים לא יכולתי להסתובב ברחובות סלוניקי. לא היו לי תשובות, לא הייתי אחראי, ולא ידעתי בכלל. זו הייתה התקופה הקשה בחיי ובקריירה שלי”. מאז אותו משחק נעלם מהרכב, שותף מעט כמחליף, וזה הכל.