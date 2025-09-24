"מיאמי? אסון, אביו של מסי מנהל את המועדון"

הגעתו של ליאו מסי לאינטר מיאמי הקפיצה את הכדורגל האמריקאי וה-MLS, אבל יש כאלה שפחות מתלהבים במה שקורה בקבוצה מפלורידה. מתאוש קליך, קשר נבחרת פולין ולידס יונייטד לשעבר, יצא במתקפה חריפה נגד הפרעוש וקבוצתו בראיון לפודקאסט ‘Foot Truck’, בו הזהיר שחקנים מלהצטרף לקבוצה האמריקאית כל עוד מסי שם, והגדיר את המצב במועדון כ”אסון".

קליך בן ה-35 שיחק בלידס במשך שש עונות, בין 2017 ל־2023, והיה שחקן מפתח בתקופת מרסלו ביילסה, עם 195 הופעות במדי המועדון האנגלי - מהן 82 בפרמייר ליג. לאחר שעזב את אנגליה, עבר ל-MLS ושיחק בשורות ד.סי יונייטד ולאחר מכן גם באטלנטה יונייטד, מה שחשף אותו מקרוב למה שקורה בליגה האמריקאית - ובפרט באינטר מיאמי.

"אני לא ממליץ על מיאמי כל עוד מסי שם", אמר קליך, "זה אסון. אנשים עוזבים - מאמנים, פיזיותרפיסטים. מבחינה ארגונית זה גרוע. אבא של מסי למעשה מנהל את המועדון. כולם מדברים ספרדית, ואי אפשר לעשות שום דבר בלי אישור מהם. וגם – המתקן של הקבוצה נמצא בכלל 45 עד 50 דקות מהעיר מיאמי".

מתאוש קליך (IMAGO)

קליך עצמו פגש את מסי רק פעם אחת, במאי 2024, אך שיחק מול אינטר מיאמי שלוש פעמים בסך הכול. למרות המספרים המרשימים של מסי מאז שהצטרף לליגה – 64 שערים ו-31 בישולים ב-76 הופעות – הפולני הבהיר שהוא לא מתרשם מההתנהלות של הקבוצה ושל סביבת הכוכב הארגנטינאי.

במקום אינטר מיאמי, קליך דווקא המליץ על כמה מועדונים אחרים בליגת ה-MLS, שלדבריו מציעים תנאים עדיפים בהרבה לשחקנים: "הייתי ממליץ על ניו יורק. לרד בול יש אצטדיון טוב יותר כרגע, אבל גם ניו יורק סיטי בונה איצטדיון נהדר. יש גם קבוצות כמו קולומבוס קרו וסינסינטי, שיש להן מתקנים ברמה גבוהה, אבל החיים שם די משעממים".

המעריץ שפגש את מסי בכביש פעמיים בשבוע

לגבי בחירה מועדפת, קליך ציין: "אם יש לכם הזדמנות - תלכו לנאשוויל. זה מקום יפהפה, בירת המדינה. פורטלנד וסיאטל מציעות אווירה נהדרת, אבל זה כבר סוף העולם".