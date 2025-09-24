יום רביעי, 24.09.2025 שעה 23:30
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6033-5031פילדלפיה יוניון1
5839-4731סינסינטי2
5342-5131שארלוט3
5335-4630ניו יורק סיטי4
5246-6028אינטר מיאמי5
5143-5830אורלנדו סיטי6
5038-5231נאשוויל7
5047-5131קולומבוס קרו8
4553-5730שיקאגו פייר9
4340-4531ניו יורק רד בולס10
3245-3931ניו אינגלנד רבולושן11
2737-3030טורונטו12
2755-3730אטלנטה יונייטד13
2558-2931די.סי. יונייטד14
2455-2931מונטריאול15
 מערב 
5738-5631סן דייגו אפ.סי1
5531-5629ונקובר ווייטקאפס2
5436-5131מינסוטה יונייטד3
5037-5729FC לוס אנג'לס4
4545-52 30סיאטל סאונדרס5
4437-3330אוסטין6
4240-3830פורטלנד טימברס7
3952-4131קולורדו ראפידס8
3749-4530דאלאס9
3649-4031יוסטון דינמו10
3558-5631סן חוזה ארת'קווייקס11
3445-3230ריאל סולט לייק12
2852-3931סנט לואיס סיטי13
2763-4531קנזס סיטי14
2161-3730לוס אנג'לס גלאקסי15

"מיאמי? אסון, אביו של מסי מנהל את המועדון"

אקס לידס, מתאוש קליך, תקף: "לא ממליץ להגיע למיאמי כל עוד מסי שם, אי אפשר לעשות שום דבר בלי אישור מהם. אנשים עוזבים, זה גם רחוק מהעיר מיאמי"

|
חורחה מסי וליאו מסי (IMAGO)
חורחה מסי וליאו מסי (IMAGO)

הגעתו של ליאו מסי לאינטר מיאמי הקפיצה את הכדורגל האמריקאי וה-MLS, אבל יש כאלה שפחות מתלהבים במה שקורה בקבוצה מפלורידה. מתאוש קליך, קשר נבחרת פולין ולידס יונייטד לשעבר, יצא במתקפה חריפה נגד הפרעוש וקבוצתו בראיון לפודקאסט ‘Foot Truck’, בו הזהיר שחקנים מלהצטרף לקבוצה האמריקאית כל עוד מסי שם, והגדיר את המצב במועדון כ”אסון".

קליך בן ה-35 שיחק בלידס במשך שש עונות, בין 2017 ל־2023, והיה שחקן מפתח בתקופת מרסלו ביילסה, עם 195 הופעות במדי המועדון האנגלי - מהן 82 בפרמייר ליג. לאחר שעזב את אנגליה, עבר ל-MLS ושיחק בשורות ד.סי יונייטד ולאחר מכן גם באטלנטה יונייטד, מה שחשף אותו מקרוב למה שקורה בליגה האמריקאית - ובפרט באינטר מיאמי.

"אני לא ממליץ על מיאמי כל עוד מסי שם", אמר קליך, "זה אסון. אנשים עוזבים - מאמנים, פיזיותרפיסטים. מבחינה ארגונית זה גרוע. אבא של מסי למעשה מנהל את המועדון. כולם מדברים ספרדית, ואי אפשר לעשות שום דבר בלי אישור מהם. וגם – המתקן של הקבוצה נמצא בכלל 45 עד 50 דקות מהעיר מיאמי".

מתאוש קליך (IMAGO)מתאוש קליך (IMAGO)

קליך עצמו פגש את מסי רק פעם אחת, במאי 2024, אך שיחק מול אינטר מיאמי שלוש פעמים בסך הכול. למרות המספרים המרשימים של מסי מאז שהצטרף לליגה – 64 שערים ו-31 בישולים ב-76 הופעות – הפולני הבהיר שהוא לא מתרשם מההתנהלות של הקבוצה ושל סביבת הכוכב הארגנטינאי.

במקום אינטר מיאמי, קליך דווקא המליץ על כמה מועדונים אחרים בליגת ה-MLS, שלדבריו מציעים תנאים עדיפים בהרבה לשחקנים: "הייתי ממליץ על ניו יורק. לרד בול יש אצטדיון טוב יותר כרגע, אבל גם ניו יורק סיטי בונה איצטדיון נהדר. יש גם קבוצות כמו קולומבוס קרו וסינסינטי, שיש להן מתקנים ברמה גבוהה, אבל החיים שם די משעממים".

המעריץ שפגש את מסי בכביש פעמיים בשבוע

לגבי בחירה מועדפת, קליך ציין: "אם יש לכם הזדמנות - תלכו לנאשוויל. זה מקום יפהפה, בירת המדינה. פורטלנד וסיאטל מציעות אווירה נהדרת, אבל זה כבר סוף העולם".

