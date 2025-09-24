סלוט זעם על אקיטיקה: טיפשי, אסור לאבד שליטה

ליברפול עלתה אמש (שלישי) לשמינית גמר גביע הליגה עם ניצחון דרמטי 1:2 על סאות’המפטון באנפילד משער של הוגו אקיטיקה בדקה ה-85. אבל מה שהיה אמור להיות ערב גדול לרכש, הפך לגם לרגע של תסכול אדיר שגרם הכובש לארנה סלוט.

אקיטיקה רשם הופעה אישית מרשימה, אך קיבל שני כרטיסים צהובים: הראשון על ויכוח מיותר עם השופט, והשני על חגיגה מוגזמת - מה שהוביל להרחקתו וסידר לסלוט כאב ראש לא קטן לקראת המשחק מול קריסטל פאלאס בליגה. המאמן ההולנדי לא חסך בביקורת: "זה היה מיותר? כן. זה היה טיפשי. זו לא הדרך. כשאתה משחק בפרמייר ליג, אתה חייב לדעת לשלוט ברגשות שלך. גם כשאתה מקבל החלטות לא הוגנות, אסור לאבד שליטה - ובטח לא כך".

סלוט הוסיף והשווה לאירוע אישי שעבר: "גם אני קיבלתי אדום נגד אברטון בגלל רגשות, וגם אז אמרתי שזה היה טיפשי. אפשר להראות אמוציות, אבל אם זה מוביל לצהוב או אדום - זה כבר משהו אחר".

ארנה סלוט (IMAGO)

אקיטיקה הצליח, גם אם לרגע, לגנוב את ההצגה מאלכסנדר איסאק, שכבש את שערו הראשון במדי ליברפול והיה אמור להיות הכוכב המרכזי של הערב. השבדי דווקא הפגין רוח ספורטיבית כשהגיב בחיוך על כך שנשלח לרוץ במחצית במקום לנוח: "זה היה מצחיק. אני צריך להיכנס לכושר".

איסאק העלה את ליברפול ליתרון רגע לפני המחצית, שיי צ’ארלס השווה בדקה ה-76 ואז אקיטיקה הפך לכוכב המשחק – וגם לגיבור הטרגי. הוא כבש אחרי בישול של פדריקו קייזה, אלא שחגיגת היתר שלו הייתה הסיפור מבחינת סלוט: "אמרתי לו שאם זה היה שער בגמר ליגת האלופות בדקה ה-87 אחרי שעבר שלושה שחקנים ובעט לחיבורים - אולי הייתי מבין. אבל זה לא המקרה".

המאמן סיכם בצורה ברורה: "אני אמנם בן 47 ויש שיגידו שאני מיושן, אבל אם הייתי כובש שער כזה - הייתי הולך ישר לקייזה ואומר לו: ‘זה שלך’. זה לא היה הרגע שלו, זו הייתה טעות של גישה. חבל. כי זה לא יחזור על עצמו".