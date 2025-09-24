"נגע בו שרביט קסמים": מנור עם הציון הכי גבוה

מנור סולומון חווה את אחד הערבים המתוקים ביותר שלו בקריירה. הקשר הישראלי עלה מהספסל וכבש אמש (שלישי) את שער הניצחון ב־1:2 של ויאריאל מול סביליה, וזכה למחמאות רבות מהתקשורת הספרדית.

ב’אס’ נכתב בהתפעלות: "נגע בו שרביט קסמים. מיד עם הכניסה קיבל מסירה ממיקאוטדזה ודחק פנימה בנגיעה מושלמת עם רגל שמאל". הישראלי גם קיבל את הציון הגבוה ביותר שאפשר בגיליון המשחק, שלושה אסים, היחיד במשחק עם כזה ציון.

גיליון הציונים ב'אס' (צילום מסך)

ב־"ספורט" חילקו ציונים לשחקנים, וסולומון זכה ל־7, לצד ההגדרה: "נחוש". האתר הרשמי של ויאריאל הדגיש את האפקטיביות של המחליף הישראלי: "חמש דקות לסיום הצוללת הצהובה הכתה שוב. מתפרצת יפה הסתיימה במהלך אישי של מיקאוטדזה, שהשתחרר מהשומר שלו ברחבה והעביר לסולומון, שלא היסס וירה כדור מהאוויר אל הרשת".

צמרמורת! שער בכורה למנור סולומון בספרד

ב"אל פאיס" ציינו: “הישראלי הכריע את המשחק עם שערו, במשחק שבו מאמן סביליה מתיאס אלמיידה עשה טעות גדולה. הוא השתמש בכל חמשת החילופים כבר 20 דקות לסיום, ובדקה ה־76 הבלם ניאנזו, שסובל לא פעם מבעיות שריר, נפצע. ויאריאל, שבתחילת המשחק הייתה סלחנית מדי, ידעה לנצל את היתרון והשער של סולומון אחרי המהלך הנהדר של מיקאוטדזה הכריע".

הנה הוא בא! שער בכורה בניצחון על סביליה

בספרד סיכמו כי הרכש החדש של ויאריאל מתחיל להצדיק את הציפיות: הצוללת הצהובה עלתה ל־13 נקודות, התבססה במקום השלישי ופתחה את מסע החוץ שלה ברגל ימין, בזכות רגל שמאל הקסומה של מנור סולומון.