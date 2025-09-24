יום שישי, 26.09.2025 שעה 10:37
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36 ג'ירונה20

אלונסו: אנחנו עדיין בבנייה, ויניסיוס היה מכריע

מאמן ריאל מדריד סירב להתלהב יתר על המידה מה-1:4 על לבאנטה: "הפנים לדרבי". הברזילאי שכיכב: "מודריץ' לימד אותי לכבוש כך, אני תמיד נותן הכל"

|
אמבפה ואלונסו (IMAGO)
אמבפה ואלונסו (IMAGO)

מאמן ריאל מדריד צ’אבי אלונסו לא הסתיר את שביעות רצונו לאחר שהקבוצה רשמה את ניצחונה השישי ברציפות בליגה הספרדית, 1:4 על לבאנטה. "זה היה משחק מאוד שלם", סיכם המאמן הבאסקי, והדגיש את הדרך בה שחקניו התמודדו עם המחצית הראשונה וגם עם התגובה שלהם אחרי ההפסקה, במיוחד קיליאן אמבפה, כאשר לבאנטה צמצמה את התוצאה והחלה ללחוץ. כמובן שהוא גם החמיא לוויניסיוס, שכבש שער נהדר ראשון במשחק.

כשנשאל על הברזילאי אמר אלונסו: "סיים הופעה מכרעת וחשובה מאוד. רק סיימנו את המשחק, מחר נתחיל לחשוב על הדרבי". המאמן הוסיף: "אנחנו עדיין בשלב של צמיחה ובנייה. נמצאים פה 51 ימים, ויש עוד דרך ארוכה. אנחנו בונים יסודות חזקים כדי להיות תחרותיים בליגת האלופות, בליגה ובגביע. רבים מרגישים מחוברים, וזה חשוב, אבל יש עוד הרבה לשפר. הדרך טובה גם מבחינת התוצאות וגם מבחינת הדרך בה אנחנו עושים דברים. זו רק ההתחלה".

על השינויים במערך והרוטציות בסגל אמר: "כשיש לך שחקנים איכותיים זה הרבה יותר פשוט. הם מבינים את הרעיונות גם עם מעט אימונים. יש לנו שחקנים גמישים שיכולים לשחק בכמה עמדות. היום זה היה נכון לתת מנוחה למיליטאו וקרבחאל, וזה השתלם. מי שנכנסו עשו עבודה טובה. עכשיו אנחנו כבר עם הפנים לדרבי".

ויני ואמבפה מפרקים את לבאנטה עם רביעייה!

המאמן החמיא גם לקמאבינגה שנכנס במחצית השנייה: "הוא התחיל כ-6 וסיים כ-10. הוא דינמי מאוד. אני שמח שיש לנו אותו". על היריבה הוסיף: "יכולנו לכבוש את השלישי והרביעי לפני ההפסקה. 2:0 זה יתרון מטעה, וכשהם צימקו היה רגע מסוכן. השלישי שלנו גמר את זה. זה לא פשוט לנצח כאן בצורה כזו".

ויניסיוס נולד מחדש במגרש בו פרץ ככוכב

ויניסיוס עלה בהרכב נגד לבאנטה למרות הסערה סביבו לאחר שכעס על חילוף מול אספניול, והתחושה שהוא מאבד את מרכז הבמה תחת אלונסו. המאמן לא רצה להכניס שמן למדורה, נתן לו לפתוח, והברזילאי החזיר בענק. מספר 7 של ריאל מדריד נולד מחדש באצטדיון סיוטאט דה ולנסיה, שבו התפוצץ לראשונה ככוכב באוגוסט 2021. הפעם היה זה שער אומנותי בבעיטה בחלק החיצוני של הרגל שהפתיעה את ריאן והעניקה יתרון מוקדם, ובהמשך היה זה הוא שחטף כדור בחצי המגרש והוביל מתפרצת שהסתיימה בשער בכורה של פרנקו מסטנטואונו.

ויניסיוס הצטרף לחגיגות (IMAGO)ויניסיוס הצטרף לחגיגות (IMAGO)

ויניסיוס היה בלתי ניתן לעצירה במחצית הראשונה: שער, בישול ואינספור מצבים. "זה מגרש קשה, אבל אני תמיד נותן הכל", אמר אחרי המשחק לערוצי המועדון. "אנחנו מנצחים בכל משחק, רוצים להמשיך כך כדי לצבור ביטחון ולזכות בתארים, שזה הדבר הכי חשוב".

הברזילאי היה המוציא לפועל המרכזי של כל התקפות ריאל מדריד במחצית הראשונה. הוא פרח מהדקה הראשונה, היה הסיוט הגדול של ההגנה המקומית, ורשם את 45 הדקות הטובות ביותר שלו העונה. שוב, דווקא באצטדיון בו כבר בשנת 2021/22 כבש צמד מהספסל והוביל ל־3:3 דרמטי, הוא חזר להבריק, עם שער ובישול שסידרו ניצחון נוסף. בסך הכל, ויניסיוס כבש שבעה שערים בשמונה משחקים מול לבאנטה, והפך לאימת הקבוצה.

מאתמאת'יו ריאן עוצר את ויניסיוס (IMAGO)

עם הפנים לדרבי

בסיום המשחק התבדח ויניסיוס בריאל מדריד TV על השער המרהיב שלו: "מודריץ' לימד אותי את זה. זו אחת הבעיטות הכי יפות שלי, בחלק החיצוני. שיחקנו עם לחץ והחזקת כדור, ככה ננצח". הברזילאי הדגיש את הנוסחה: "המפתח הוא הגנה, אחדות ועבודת צוות. אם נמשיך כך נוכל להצליח העונה". לקראת הדרבי הקרוב הוסיף: "אנחנו מאוד מצפים לזה. עכשיו ננוח קצת, ניהנה מהניצחון הזה, ונקווה לנצח גם בשבת".

