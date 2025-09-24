"סולומון מצא אוצר", מנור: "שמח משער הבכורה"

מנור סולומון לא יכול היה לפנטז על פתיחה טובה יותר בוויאריאל. בבכורה שלו, כוכב נבחרת ישראל בישל בנגיעה הראשונה לג’ורג’ מיקאוטאדזה בדרך למהפך וניצחון 1:2 על אוססונה, והפעם הוא שוב עלה מהספסל ומיד כבש את השער המכריע ב-1:2 על סביליה.

“אני שמח מאוד מהשער הראשון שלי והניצחון", אמר סולומון שכבש מול דגל פלסטין שהונף ממש מאחורי השער. “זו הנקמה של סולומון", נכתב בעיתון ‘אס’ המדרידאי, “השער שלו הכריע את המשחק והישראלי נקם על הביקורת מהאירגון ‘ביריס נורטה’ (הפלג הקיצוני של אוהדי סביליה), שיצא נגד כניסתו למגרש.

“סביליה ששוב סבלה מפציעות ובעיות סגל, נותרה בעשרה שחקנים לאחר פציעה חוזרת של הבלם טונגי ניאנזו, כשלא נותרו לה יותר חילופים. ויאריאל ניצלה זאת באכזריות - גם טקטית, וגם עם נופך פוליטי, לנוכח הרגישות סביב סולומון”.

צמרמורת! שער בכורה למנור סולומון בספרד

ב’מארקה’ כתבו: “סולומון ניצל את הטעות של אלמיידה", כשהכוונה לכך שמאמן סביליה ביצע את כל החילופים שלו מתוך ניסיון לנצח, אך לאחר מכן הגיעה הפציעה של ניאנזו והאנדלוסים נותרו ב-10 שחקנים. “זה שינה את המשחק עד כדי כך שהוא הסתיים לטובת ויאריאל כשסולומון לא טעה באחד על אחד ומצא את האוצר של שלושת הנקודות".

ב’מונדו דפורטיבו’ כתבו: “ויאריאל הכריעה את המשחק אחרי הבלאגן שעשה אלמיידה עם החילופים. מיקאוטאדזה וסולומון יצרו את השער המכריע". אם כבר התקשורת הקטלונית, סולומון קיבל ציון 7 ב’ספורט’ וב’מונדו’ דפורטיבו נתנו לו שני כוכבים. ב’אס’ הוא קיבל שלושה (יותר מכל השחקנים) וב’מארקה’ שניים.

מנור סולומון כובש (IMAGO)

הנה הוא בא! שער בכורה בניצחון על סביליה

בסיום, מאמן ויאריאל, מרסלינו גארסיה טוראל, דיבר על הרכש: “מיקאוטאדזה (שבישל לסולומון) הוא שחקן טוב, יש לי הרבה שחקנים טובים מאוד בסגל. אני בר מזל שיש לי כאלה שחקנים טובים. ההתאקלמות שלו הייתה מהירה, אבל צריך לתת זמן – שיכיר את הליגה, את חבריו לקבוצה. השחקנים לא מכונות, צריך להיות זהירים".