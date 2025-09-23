יום רביעי, 24.09.2025 שעה 11:23
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב' 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
30-31הפועל הוד השרון2
33-41בית"ר ת"א חולון3
31-21הפועל לוד4
12-21מכבי עמישב פ"ת5
12-21בית"ר ר"ג6
12-21מ.ס. בני יפו7
12-21הפועל כפר קאסם8
11-11הכח עמידר ר"ג9
11-11הפועל מחנה יהודה10
11-11בית"ר פ"ת11
11-11בית"ר כפ"ס12
04-31בני ג'לג'וליה 13
02-11הפועל קרית אונו14
03-01עירוני בית דגן15
03-01מכבי כפר יונה 16
 ליגה ב דרום ב 
31-141הפועל ירוחם1
31-41עירוני בית שמש2
30-31מ.ס. רמלה3
31-31מכבי נתיבות4
30-11מ.כ. שדרות5
11-11בית"ר קרית גת6
11-11הפועל שגב שלום7
10-01בני אילת8
10-01מ.ס. שיכון המזרח9
10-01מ.כ. ערד10
10-01עירוני אשקלון11
01-01איחוד צעירי אבו גוש 12
03-11בני אשדוד13
04-11מכבי ב"ש14
03-01מכבי באר יעקב 15
014-11מכבי שעריים16

הילודה הראשונה לשנת תשפ"ו - והקשר לכדורגל

במרכז הרפואי "זיו" בצפת נולדה הילדה הראשונה לשנת תשפ"ו. אביה, אמג'ד נג'ם, משחק בבני מג'אר מליגה ב': "כל הקושי התמוסס עם המתנה היקרה מכולן"

|
היולדת, ביתה והמיילדת חנאן אבו עאסי (פרטי)
היולדת, ביתה והמיילדת חנאן אבו עאסי (פרטי)

יום שני, ערב ראש השנה העברית, בסביבות השעה 21:10, בחדר הלידה במרכז הרפואי "זיו" בצפת, הגיחה לאוויר העולם הילודה הראשונה לשנת תשפ"ו - בת בכורה לאמג'ד ועהד נג'ם, תושבי בית ג'ן. שמה בישראל - סילא.

אמג'ד נג'ם, שמשחק כקשר וכמגן שמאלי בקבוצת בני מג'אר בליגה ב', שיתף בתחושותיו: “לא היה קל, לילות בלי שינה, בדיקות לא פשוטות ודאגות רבות לאורך הדרך. היום, ברגע אחד, כל הקושי התמוסס עם המתנה היקרה מכולן, בתי סילא, ברוכה הבאה לעולם. מי ייתן ותגדלי להיות כמו אמא שלך: חזקה, חכמה, יפה ומלאת אור. לאשתי האהובה, תודה על האומץ, הכוח והלב הענק שלך. את האישה הכי חזקה ויפה בעולם. אני אוהב אותך יותר מכל. עהד וסילא שלי, שתמיד תהיו בריאות ומאושרות ואני מבטיח לדאוג לשאר”.

האם הטרייה עהד והאב אמג’ד נג’ם מבית ג’ן, ציינו בהתרגשות: “שנה חדשה עם מתנה מופלאה. שרק נזכה לנחת ואושר בתקווה לבשורות טובות לכל עם ישראל”. המיילדת אורג’ואן ציינה: “זו זכות גדולה ללוות את הלידה הראשונה של השנה העברית החדשה, זו התחלה מרגשת ומתוקה מאד”.

אמגד נגם וביתו סילא (פרטי)אמגד נגם וביתו סילא (פרטי)
