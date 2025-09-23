שיתוף פעולה עירוני: מילאן ואינטר יקימו אצטדיון

בעוד שבישראל אנחנו חוגגים את השנה החדשה, גם בעיר מילאנו מציינים יום חדש. אחרי שנים בהן העירייה שלטה בסן סירו, מילאן ואינטר הודיעו היום (שלישי) שיוקם אצטדיון חדש. עדיין לא ברור האם האצטדיון יוקם במקום הסן סירו, שכן זה תלוי בהחלטת מועצת העיר האם למכור את האזור ולפיכך תתקבל ההחלטה.

שתי הקבוצות של העיר ישתפו פעולה, יחד עם החברות ‘פוסטר’ ו’מאניקה’, שיהיו אחראיות על תכנון ובניית האצטדיון החדש, שיכיל 71,500 מקומות ויהיה פרוס על פני 281,000 מטר רבוע. החברות האלו היו אחראיות גם על הבנייה והשיפוץ המחודש באצטדיון וומבלי.

ההקמה של האצטדיון תתבצע בעקבות העובדה שאיטליה, יחד עם טורקיה, תארח את טורניר היורו 2032, לכן אצטדיונים רבים במדינה עוברים שיפוצים, אך כעת הגיעה ההודעה המיוחלת לכך שגם במילאנו יתחדשו.

אצטדיון סן סירו. זמן להיפרד (רויטרס)

הסן סירו, או בשמו השני ‘הג’וזפה מיאצה’, אמור לחגוג 100 שנים ב-2026, ולאחר שהפסיד במאבק על אירוח גמר ליגת האלופות ב-2027, והוא כאמור גם לא יוכל לארח את היורו ב-2032, בעקבות התיישנותו. מה שכן, בשנה הבאה הוא עתיד להפוך לאתר שימור היסטורי, כך שהחלטות לגביו צריכות להתקבל לפני כן, שכן אחרי זה יהיה קשה יותר לבצע בו שינויים.