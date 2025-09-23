יום שלישי, 23.09.2025 שעה 22:16
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
123-94נאפולי1
104-84יובנטוס2
92-74מילאן3
91-34רומא4
83-94אטאלנטה5
83-54קרמונזה6
73-54קליארי7
73-54קומו8
75-44אודינזה9
67-114אינטר10
63-34בולוניה11
48-14טורינו12
34-44לאציו13
37-44ססואולו14
36-24ורונה15
24-24גנואה16
26-34פיורנטינה17
25-14פארמה18
16-34פיזה19
18-24לצ'ה20

שיתוף פעולה עירוני: מילאן ואינטר יקימו אצטדיון

עידן חדש באיטליה. אחרי שנים רבות, קבוצות העיר מילאנו יעזבו את הסן סירו כשהכריזו על הקמת מבנה חדש שיכיל 71,500 מקומות, זאת כהכנה ליורו 2032

|
סן סירו (רויטרס)
סן סירו (רויטרס)

בעוד שבישראל אנחנו חוגגים את השנה החדשה, גם בעיר מילאנו מציינים יום חדש. אחרי שנים בהן העירייה שלטה בסן סירו, מילאן ואינטר הודיעו היום (שלישי) שיוקם אצטדיון חדש. עדיין לא ברור האם האצטדיון יוקם במקום הסן סירו, שכן זה תלוי בהחלטת מועצת העיר האם למכור את האזור ולפיכך תתקבל ההחלטה.

שתי הקבוצות של העיר ישתפו פעולה, יחד עם החברות ‘פוסטר’ ו’מאניקה’, שיהיו אחראיות על תכנון ובניית האצטדיון החדש, שיכיל 71,500 מקומות ויהיה פרוס על פני 281,000 מטר רבוע. החברות האלו היו אחראיות גם על הבנייה והשיפוץ המחודש באצטדיון וומבלי. 

ההקמה של האצטדיון תתבצע בעקבות העובדה שאיטליה, יחד עם טורקיה, תארח את טורניר היורו 2032, לכן אצטדיונים רבים במדינה עוברים שיפוצים, אך כעת הגיעה ההודעה המיוחלת לכך שגם במילאנו יתחדשו.

אצטדיון סן סירו. זמן להיפרד (רויטרס)אצטדיון סן סירו. זמן להיפרד (רויטרס)

הסן סירו, או בשמו השני ‘הג’וזפה מיאצה’, אמור לחגוג 100 שנים ב-2026, ולאחר שהפסיד במאבק על אירוח גמר ליגת האלופות ב-2027, והוא כאמור גם לא יוכל לארח את היורו ב-2032, בעקבות התיישנותו. מה שכן, בשנה הבאה הוא עתיד להפוך לאתר שימור היסטורי, כך שהחלטות לגביו צריכות להתקבל לפני כן, שכן אחרי זה יהיה קשה יותר לבצע בו שינויים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */