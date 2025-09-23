זוכה ליגת האלופות עם יונייטד עלול לשבת בכלא

מסתבך – קשר מנצ'סטר יונייטד לשעבר, אנדרסון, שזכה עם הקבוצה בליגת האלופות בשנת 2008, עשוי לרצות עונש מאסר עקב אי תשלום מזונות. הברזילאי בן ה-37 הוזהר כי הוא עלול לשהות מאחורי סורג ובריח למשך 30 יום אלא אם כן ישלם את 142,000 הליש"ט שהוא חייב.

ההחלטה התקבלה ב-3 בספטמבר על ידי שופט בית משפט לענייני משפחה בעיר הולדתו של הכדורגלן בדימוס, פורטו אלגרה, בדרום ברזיל, אך התבררה רק בן לילה.

החלטת בית המשפט מבוססת ככל הנראה על תשלומי המזונות שאנדרסון היה חייב נכון ל-28 ביולי, בסך קצת יותר ממיליון ריאל ברזילאי - כ-142,000 ליש"ט.

אנדרסון יחד עם ווין רוני (IMAGO)

כדורגלן העבר, ששיחק גם בפיורנטינה באיטליה ובאינטרנסיונל במולדתו לפני שתלה את נעליו בגיל 31 בלבד, טרם מסר תגובה רשמית. עורך דינו אישר לתקשורת המקומית כי המקרה כלל קטינים, אך אמר כי אינו יכול להגיב עקב צו סודיות.

זו לא הפעם הראשונה שאנדרסון עומד במרכזה של מחלוקת במולדתו. לפני חמש שנים הואשם בהלבנת 4.7 מיליון ליש"ט באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. הוא הוזכר על ידי העיתון הברזילאי ‘גלובו’ באותה עת כאחד משמונה אנשים שנחקרו על ידי תובע מדינה בגין תוכנית שנועדה להסיט את המזומנים מבורסת המדינה.