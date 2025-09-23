"תומך רצח העם מגיע, אין מקום לציונים בביתנו!"

ויאריאל ומנור סולומון יפגשו הערב (שלישי, 22:30) את סביליה בחוץ במסגרת המחזור השישי של הליגה הספרדית. אחרי בישול מהיר במשחק הבכורה שלו כשעלה מהספסל ב-1:2 על אוססונה, הכוכב הישראלי מקווה לפתוח בהרכב או לפחות לקבל דקות משמעותיות. אלא שזה לא הדבר היחיד שעשוי להטריד אותו.

ארגון האולטראס המרכזי של סביליה, ‘ביריס נורטה’ (Biris Norte), הודיע ברשתות החברתיות שלו כי הוא מתכנן מחאה נגד סולומון בשל היותו מישראל. אותו ארגון תמך לא פעם בצד הפלסטיני במלחמה, כולל שלט עליו נכתב “תראו לישראל כרטיס אדום” בפברואר 2025 במשחק מול מיורקה.

וזה לא הכל. ה’ביריס נורטה’ גם מתכוונים למכור דגלי פלסטין בדוכן הרשמי שלהם מחוץ לאצטדיון רמון סאנצ’ס פיחואן. בחשבון ה-’X’ שלו (טוויטר לשעבר), כתב הארגון בצורה ברורה עם צירוף תמונה מהסטורי של מנור עם אזכור ל-7.10: “היום יבקר בביתנו תומך רצח העם הזה, אנחנו ברורים לגבי זה. אין מקום לציונים במגרש שלנו!”.

הציוץ של אולטראס סביליה נגד מנור סולומון (צילום מסך)

אנשי האולטראס מאנדלוסיה לא יוצאי דופן בעניין, ורק ממשיכים את המגמה הברורה בחלקים לא מעטים בספרד לגבי היחס לישראל ולישראלים – בין אם זה בכדורגל, בכדורסל כמו אוהדי מנרסה שקראו לבטל את המשחק מול הפועל ירושלים ביורוקאפ, או במרוץ האופניים וואלטה אספניה.