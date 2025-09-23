נהואל יירד לספסל לטובת אגבה, דילמה מקדימה

מאמן מכבי חיפה דייגו פלורס כינס אתמול (שני) באימון שלאחר הדרבי המאכזב את חניכיו לאסיפה קצרה על הדשא במהלכה אמר לשחקנים: "היו הרבה אמוציות בדרבי, אבל אני רוצה שתצאו עכשיו לחג וכאשר תחזרו ננתח את מה שקרה בדרבי, שנה טובה לכולכם”.

במהלך האימון ניכר כי ישנה אכזבה גדולה מאוד מהדרבי ויהיה על פלורס להסיק לקחים ממה שקרה. נראה שאחד השחקנים שישלם את המחיר ויירד לספסל כבר מול הפועל ב"ש בעקבות יכולת פושרת ולמטה מזה הוא הקשר הארגנטינאי מתיאס נהואל.

עוד לפני המשחק היו מי שחשבו בקבוצה שיש לתת לרכש החדש פיטר אגבה לפתוח בהרכב על חשבון נהואל, אבל פלורס היה נחוש בדעתו להמשיך עם אותם 11 שפתחו בניצחון מול אשדוד ונהואל ביניהם. בפועל נהואל איכזב ולא היה דומיננטי, מה שהביא לגל ביקורת על ההחלטה שלא להוציאו בשלב מוקדם ולאפשר לנהואל לשחק 90 דקות.

פלורס: "אנחנו בונים קבוצה מחדש"

סוגיית הקשר הקדמי של הקבוצה עלתה לא פעם בחדרי חדרים בחיפה ואכן שם פעלו על מנת לצרף זר נוסף בתפקיד, דבר שבסופו של דבר לא צלח. פלורס היה נחוש לתת לנהואל את התפקיד מתוך אמונה שהוא יהיה האיש שיכנס למשבצת של דיא סבע, דבר שכרגע רחוק מהמציאות ויוביל את ליאור רפאלוב ופלורס לעשות חישוב מסלול מחדש ולחפש אלטרנטיבה לעמדה הכל כל חשובה שאמורה להיות החוט המקשר בין מערכי הקבוצה.

אגב, האמונה שנהואל יעשה את הקפיצה הביאה את אנשי הקבוצה להעניק לשחקן את החולצה מספר 10 ששמורה לשחקנים גדולים ודומיננטיים ששיחקו במועדון עם המספר המחייב הזה. אגבה בהופעת בכורה בהרכב יפתח מול הקישור המצוין של ב"ש לצידם של עלי מוחמד ואיתן אזולאי, כאשר האחרון יהיה בעמדה קדמית יותר ועד סוף השבוע פלורס יכריע בשתי סוגיות נוספות.

הראשונה לגבי הצבתו בהרכב של קנג'י גורה או סוף פודגוראנו מה, שיאלץ את פלורס להסיט את דולב חזיזה לכנף ימין, והשנייה לגבי עמדת הבלם. שון גולדברג, שפתח בדרבי, או ליסב ליסאת, שנכנס כמחליפו של גולדברג.