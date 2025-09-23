יום שלישי, 23.09.2025 שעה 09:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

נהואל יירד לספסל לטובת אגבה, דילמה מקדימה

הקשר ישלם את המחיר על היכולת והרכש החדש יפתח במקומו נגד ב"ש. פלורס מתלבט בין חזיזה לפודגוראנו, וגם בין גולדברג ועיסאת. וגם: השיחה לשחקנים

|
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים בסיום (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים בסיום (עמרי שטיין)

מאמן מכבי חיפה דייגו פלורס כינס אתמול (שני) באימון שלאחר הדרבי המאכזב את חניכיו לאסיפה קצרה על הדשא במהלכה אמר לשחקנים: "היו הרבה אמוציות בדרבי, אבל אני רוצה שתצאו עכשיו לחג וכאשר תחזרו ננתח את מה שקרה בדרבי, שנה טובה לכולכם”.

במהלך האימון ניכר כי ישנה אכזבה גדולה מאוד מהדרבי ויהיה על פלורס להסיק לקחים ממה שקרה. נראה שאחד השחקנים שישלם את המחיר ויירד לספסל כבר מול הפועל ב"ש בעקבות יכולת פושרת ולמטה מזה הוא הקשר הארגנטינאי מתיאס נהואל.

עוד לפני המשחק היו מי שחשבו בקבוצה שיש לתת לרכש החדש פיטר אגבה לפתוח בהרכב על חשבון נהואל, אבל פלורס היה נחוש בדעתו להמשיך עם אותם 11 שפתחו בניצחון מול אשדוד ונהואל ביניהם. בפועל נהואל איכזב ולא היה דומיננטי, מה שהביא לגל ביקורת על ההחלטה שלא להוציאו בשלב מוקדם ולאפשר לנהואל לשחק 90 דקות.

פלורס: "אנחנו בונים קבוצה מחדש"

סוגיית הקשר הקדמי של הקבוצה עלתה לא פעם בחדרי חדרים בחיפה ואכן שם פעלו על מנת לצרף זר נוסף בתפקיד, דבר שבסופו של דבר לא צלח. פלורס היה נחוש לתת לנהואל את התפקיד מתוך אמונה שהוא יהיה האיש שיכנס למשבצת של דיא סבע, דבר שכרגע רחוק מהמציאות ויוביל את ליאור רפאלוב ופלורס לעשות חישוב מסלול מחדש ולחפש אלטרנטיבה לעמדה הכל כל חשובה שאמורה להיות החוט המקשר בין מערכי הקבוצה.

אגב, האמונה שנהואל יעשה את הקפיצה הביאה את אנשי הקבוצה להעניק לשחקן את החולצה מספר 10 ששמורה לשחקנים גדולים ודומיננטיים ששיחקו במועדון עם המספר המחייב הזה. אגבה בהופעת בכורה בהרכב יפתח מול הקישור המצוין של ב"ש  לצידם של עלי מוחמד ואיתן אזולאי, כאשר האחרון יהיה בעמדה קדמית יותר ועד סוף השבוע פלורס יכריע בשתי סוגיות נוספות.

הראשונה לגבי הצבתו בהרכב של קנג'י גורה או סוף פודגוראנו מה, שיאלץ את פלורס להסיט את דולב חזיזה לכנף ימין, והשנייה לגבי עמדת הבלם. שון גולדברג, שפתח בדרבי, או ליסב ליסאת, שנכנס כמחליפו של גולדברג.

