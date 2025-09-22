במשחק נהדר: 2:3 לנאפולי על פיזה

המחזור הרביעי באיטליה ננעל אתמול (שני) עם משחק בין נאפולי לפיזה. האלופה האיטלקית ניצחה 2:3 בתום משחק נהדר ושמרה על מאזן מושלם של ארבעה ניצחונות במעלה הטבלה.

לאחר מחצית ראשונה עם שער אחד בלבד, של בילי גילמור בדקה ה-39, הגיעה המחצית השנייה והביאה איתה ארבעה שערים. אמבלה אנזולה איזן בפנדל בדקה ה-59, אך לאונרדו ספינזולה החזיר את היתרון לאלופה 14 דקו לאחר מכן. לורנצו לוקה קבע יתרון כפול בדקה ה-82, ולורן חתם את תוצאת המשחק בדקה ה-90 עם שער מצמק לקבוצתו.

כאמור, המנצחת נמצאת בפסגת הטבלה עם 12 נקודות ומאזן מושלם, בעוד היריבה שקועה בתחתית עם נקודה אחת בלבד וכשהיא עדיין לא רשמה ניצחון העונה.