ליגה איטלקית 25-26
123-94נאפולי1
104-84יובנטוס2
92-74מילאן3
91-34רומא4
83-94אטאלנטה5
83-54קרמונזה6
73-54קליארי7
73-54קומו8
75-44אודינזה9
67-114אינטר10
63-34בולוניה11
48-14טורינו12
34-44לאציו13
37-44ססואולו14
36-24ורונה15
24-24גנואה16
26-34פיורנטינה17
25-14פארמה18
16-34פיזה19
18-24לצ'ה20

במשחק נהדר: 2:3 לנאפולי על פיזה

האלופה האיטלקית עם מאזן מושלם לאחר ארבעה מחזורים במשחק רב שערים ושמרה על מקומה בפסגת הטבלה. היריבה שקועה בתחתית עם נקודה אחת וללא ניצחון

שחקני נאפולי חוגגים ניצחון עם קונטה (IMAGO)
שחקני נאפולי חוגגים ניצחון עם קונטה (IMAGO)

המחזור הרביעי באיטליה ננעל אתמול (שני) עם משחק בין נאפולי לפיזה. האלופה האיטלקית ניצחה 2:3 בתום משחק נהדר ושמרה על מאזן מושלם של ארבעה ניצחונות במעלה הטבלה.

לאחר מחצית ראשונה עם שער אחד בלבד, של בילי גילמור בדקה ה-39, הגיעה המחצית השנייה והביאה איתה ארבעה שערים. אמבלה אנזולה איזן בפנדל בדקה ה-59, אך לאונרדו ספינזולה החזיר את היתרון לאלופה 14 דקו לאחר מכן. לורנצו לוקה קבע יתרון כפול בדקה ה-82, ולורן חתם את תוצאת המשחק בדקה ה-90 עם שער מצמק לקבוצתו.

כאמור, המנצחת נמצאת בפסגת הטבלה עם 12 נקודות ומאזן מושלם, בעוד היריבה שקועה בתחתית עם נקודה אחת בלבד וכשהיא עדיין לא רשמה ניצחון העונה.

