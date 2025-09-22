מהבולטים בוויאריאל: כמה נק' לסולומון בפנטזי?

ריאל מדריד וברצלונה שמרו על הסטטוס קוו בצמרת, אתלטיקו מדריד שוב מעדה, אבל אין ספק שהסיפור הגדול מהמחזור החמישי בלה ליגה הוא הופעת הבכורה של מנור סולומון בוויאריאל, שהסתיימה עם בישול וניצחון דרמטי נגד אוססונה. ובכמה נקודות זה בא לידי ביטוי בליגת החלומות? התשובות כאן.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

סולומון ששוויו במשחק עומד על שישה מיליון אירו הביא שש נקודות, עם הופעה חלקית (1), בישול (3), מסירת מפתח (1) ושני דריבלים (1). רק פאפה גיי (9) וז’ורז’ מיקווטדזה (8) סיימו עם יותר נקודות מהישראלי בצוללת הצהובה ושניהם כבשו שערים והשלימו הופעות מלאות. מה יקרה כשיפתח בהרכב ויקבל יותר דקות? ובכן, נראה שכוכב הנבחרת יכול להפוך למציאה גדולה בהמשך, במיוחד בתקופה הקרובה והעמוסה בקבוצה של מרסלינו שגם סובלת ממספר פציעות אצל שחקני החלק הקדמי.

מנור סולומון (IMAGO)

בברצלונה דני אולמו סוף סוף הגיע לעונה עם שער, בישול, 2 מסירות מפתח, 2 תיקולים ו-15 נקודות. גם ג’רארד מרטין עם 11 ופראן טורס שכבש צמד וסיים עם 12 נקודות בלטו אצל האלופה. ז’ול קונדה נראה גם הוא מצוין עם שמירה על שער נקי, שני דריבלים, שתי חטיפות וחמש הרחקות בדרך לתשע נקודות.

ריאל מדריד נהנתה מהופעה גדולה של אדר מיליטאו, עם שער אדיר, שמירה על שער נקי, מסירת מפתח ושני תיקולים בדרך ל-14 נקודות. אלברו קאררס בלט עם 10 נקודות, פרנקו מסטנטואונו עם 2 מסירות מפתח, 6 דריבלים ו-3 תיקולים סיים עם 9 נקודות והוכיח ששווה לקחת אותו בחשבון, ויניסיוס שבישל סיים עם שמונה נקודות וקיליאן אמבפה, למרות השער, הוסיף רק עוד מסירת מפתח וסיים עם 7 נקודות בסך הכל.

כבש שער, אבל הפעם היו לא מעט שחקנים בריאל מדריד עם יותר נקודות. אמבפה (IMAGO)

שחקנים נוספים שבלטו במחזור הם דויד אפנגרובר מאלצ’ה עם 11 נקודות (כולל מסירת מפתח, 2 חטיפות, 5 תיקולים ו-6 הרחקות), הקטור ביירין וג’ובאני לו סלסו מבטיס עם 10 נקודות כל אחד ופאבלו פורנאלס, גם הוא מהאנדלוסים, עם 11 נקודות. בלבאנטה שהביסה 0:4 את ג’ירונה בלטו אטה איונג (11 נקודות עם שער ובישול), קרלוס אלברס (10) וג’רמי טוליאן עם 13 נקודות.

את הדירוג הכללי מוליך עדיין Huijsen FC עם 501 נקודות, ויק רוצה פרס אחריו עם 485. במחזור החולף ניצח OAS team שסיים עם 110 נקודות, 4 יותר מהמקום השני. ההרכב המנצח שלו: ז’ואן גארסיה, דויד אפנגרובר, ג’רמי טוליאן, אלרו קאררס, ניקולה פפה, פדרי, ג’ובאני לו סלסו, חורחה דה פרוטוס, ודאט מוריצ’י, אטה איונג וקיליאן אמבפה (קפטן).