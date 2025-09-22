יום שני, 22.09.2025 שעה 20:51
123-104פאריס סן-ז'רמן1
127-135מונאקו2
123-75ליון3
125-85שטרסבורג4
108-135ליל5
95-85לאנס6
88-75ראן7
64-94מארסיי8
69-75טולוז9
66-45אוקזר10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
54-35אנז'ה13
411-95ברסט14
48-65לה האבר15
45-35נאנט16
413-65לוריין17
113-55מץ18

הדירוגים החלו: טקס כדור הזהב נערך בפאריס

אירוע חלוקת הפרסים הגדול יצא לדרך ובמוקד, מי יזכה בתואר היוקרתי מכולם - כדורגלן השנה בעולם. פדרי במקום ה-11, ויניסיוס מדורג 16 ולבנדובסקי 17

|
טקס כדור הזהב (רויטרס)
טקס כדור הזהב (רויטרס)

עונת 2024/25 אומנם כבר מאחורינו, אך דבר אחד קטן נותר בשביל לסיים אותה באופן סופי, טקס כדור הזהב מתקיים הערב (שני) בפאריס. אחרי עונה נהדרת של כדורגל שכללה הרבה הפתעות הן מבחינת הקבוצות והן מבחינת השחקנים, אוהדי הכדורגל ברחבי העולם מחכים בקוצר רוח לדעת את התשובה לשאלה: מי יזכה בתואר שחקן השנה בעולם? בינתיים, הדירוג כבר החל להיחשף כפי שניתן לראות בדיווח החי.

החל משעות הערב המוקדמות השחקנים וכלל האנשים החלו להגיע לשטיח האדום שליד התיאטרון המפואר כשאוסמן דמבלה, שחקנה של פאריס סן ז’רמן, נחשב לפייבוריט לאור הזכייה של פ.ס.ז’ בליגת האלופות ובטרבל, אך לאמין ימאל ואחרים עדיין יכול לסיים את הערב עם הפרס היוקרתי. הזוכה ייקבע על פי בחירתם של 100 עיתונאים בלבד ולא 170 כבעבר, תוך שקלול הישגים אישיים, קבוצתיים ואלמנטים כמו משחק הוגן. 

הטקס השנתי נערך בפעם ה-69. אשתקד, רודרי קשרה האחורי של מנצ’סטר סיטי ונבחרת ספרד זכה בתואר הגדול לאחר שגבר על ויניסיוס ג’וניור שעד הרגע האחרון היה הפייבוריט בעיניי רבים. שיאן הזכיות בתואר הוא ליאו מסי שמחזיק בשמונה כדורי זהב.

מעבר לפרס היוקרתי, מוענקים בשעה זו גם פרסי המאמן הטוב ביותר ושוער השנה. בצד הנשי, צפויה תחרות לא פחות מותחת, כאשר אלסיה רוסו וקלואי קלי האנגליות עשויות לעצור את ההגמוניה הספרדית, אלא אם כן מריונה קלדנטיי מארסנל, או אלכסיה פוטייאס או אייטנה בונמאטי מבארסה יצליחו לגבור עליהן ברגע האחרון.

דיווח חי

20:30: כעת נותרו העשירייה הטובה בעולם שיחשפו בהמשך הערב. בין השחקנים שנותרו: לא פחות מחמישה שחקנים ששיחקו בעונה האחרונה בפ.ס.ז’ – אוסמן דמבלה, אשרף חכימי, ג’אנלואיג’י דונארומה, ויטיניה ונונו מנדש, שלושה שחקנים מספרד – לאמין ימאל, ראפיניה וקיליאן אמבפה, ושני שחקנים מאנגליה – מוחמד סלאח וקול פאלמר.

20:20: במקום ה-11 הגיע קשרה הנהדר של ברצלונה, פדרי.

19:57: שחקנה המוביל של באיירן מינכן הארי קיין הוכרז במקום ה-13, ומיד אחריו שחקן נוסף של אלופת אירופה מפאריס, חביצה קברצחאליה במקום ה-12.

הארי קיין חוגג (IMAGO)הארי קיין חוגג (IMAGO)

19:44: למרות ששיחק בספורטינג ליסבון בעונה שעברה, ויקטור יוקרש שעבר בקיץ לארסנל הגיע למקום ה-15. מיד אחריו כוכב גמר ליגת האלופות של פ.ס.ז’, דזירה דואה, במקום ה-14. 

דזירה דואה חוגג (IMAGO)דזירה דואה חוגג (IMAGO)

19:36: הראשון מברצלונה הוא רוברט לבנדובסקי שבמקום ה-17, מיד אחריו ויניסיוס עם ירידה של 14 מקומות מהעונה שעברה, כשהוא מסיים במקום ה-16.

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

19:25: מתחילים עם 20 הגדולים: לאוטרו מרטינס מאינטר פותח את הרשימה במקום ה-20. במקום ה-19 דורג ז’ואאו נבש לאחר עונה נהדרת בפאריס סן ז’רמן. סקוט מקטומיניי מנאפולי במקום ה-18 לאחר שסיים כשחקן העונה באיטליה.

לאוטרו מרטינס בטירוף (רויטרס)לאוטרו מרטינס בטירוף (רויטרס)

19:20: ג’וד בלינגהאם מריאל מדריד הצטרף לדירוג במקום ה-23, מיד אחריו אלכסיס מק-אליסטר מליברפול שמדורג 22. מיד מעליהם נמצא סהרו גיראסי מבורוסיה דורטמונד, שזכה לכבוד במקום ה-21.

גג'וד בלינגהאם, במקום ה-23 (IMAGO)

19:02: המדורגים הנמוכים מבין 30 הכדורגלנים הטובים בעולם החלו להיחשף: מייקל אוליסה במקום ה-30, פלוריאן וירץ 29, וירג’יל ואן דייק 28, דקלאן רייס 27, ארלינג הולאנד רק 26, דנזל דומפריז 25 ופביאן רואיז 24.

ארלינד הולאנד, הסתפק במקום ה-26 (IMAGO)ארלינד הולאנד, הסתפק במקום ה-26 (IMAGO)
