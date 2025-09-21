"כמו הפסד מבחינתי, צריכים להיות טובים יותר"

מכבי חיפה יצאה מאוכזבת הערב (ראשון) אחרי שנפרדה בחלוקת נקודות עם 1:1 בדרבי החיפאי נגד הפועל חיפה באצטדיון סמי עופר. הירוקים עם שמונה נקודות מתוך 12 בארבעת מחזורי הפתיחה.

בסיום, מאמן הירוקים, דייגו פלורס, דיבר: “יכולנו לנצח את המשחק ולא עשינו את זה. היה רגע שיכולנו לתת את הגול השני ובמקום זה הם איזנו וחזרו למשחק”.

המאמן המשיך: “היה לנו מומנטום לנצח ולא עשינו את זה. זה הכדורגל. אני חושב שהייתה לנו מחצית ראשונה טובה, אבל החצי השני היה לא טוב ולא הצגנו שם את הכדורגל שאנחנו רוצים להציג. “אנחנו צריכים לראות את המשחק, לנתח ולהבין איפה טעינו. יכולנו לנצח ולא עשינו את זה”.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

על מתיאס נהואל, שסיפק עוד משחק מאכזב, אמר פלורס: “נהואל היה טוב במחצית הראשונה, בחצי השני הוא ירד ביכולת כמו כל הקבוצה, אבל אני בטוח שהוא יכול לתרום לנו יותר בהמשך”.

על רצף המשחקים הקשה שמחכה לקבוצתו אמר: “התיקו הזה הוא כמו הפסד מבחינתי. החודש הקרוב הוא חשוב מבחינתנו. אנחנו צריכים להיות מוכנים יותר למשחקים הבאים. מצטער בפני האוהדים על כך שלא ניצחנו, ומאחל להם שנה טובה”.

גם דולב חזיזה, דיבר בסיום: “תוצאה מאכזבת. שיחקנו טוב חצי ראשון והיינו צריכים להוביל יותר מ-0:1 כי זו תוצאה מסוכנת וראינו את זה. חצי שני לא טוב שלנו, לא הגענו למספיק מצבים, לא היינו מדויקים וחדים. אנחנו מסתכלים קדימה. יש לנו משחק חשוב ביום שבת, נצטרך לנצח אותו, נתכונן כמו שצריך ונמשיך הלאה”.

דור מלול מול דולב חזיזה (שחר גרוס)

“לא היינו מדויקים וספגנו במתפרצת, זה הוריד לנו את הביטחון. הגענו למצבים שלא הצלחנו לממש. תוצאה מאכזבת, ניקח מפה את הנקודה ונמשיך הלאה למשחק הבא”.

“הלך לנו קשה יותר ממה שהיה נגד אשדוד וריינה. כן הגענו למצבי הבקעה, לא היינו מספיק מדויקים וזה מאכזב מאוד. יש בשני משחק קשה ומעניין, נבוא לעשות את הטוב ביותר שלנו וננסה לנצח”.

“רוצה להגיד לאוהדים שנה טובה ומתוקה, שהחטופים יחזרו במהרה ושהשם ישמור על כל חיילנו. נקווה שתהיה שנה של צמיחה, גדילה והשבת חטופים לביתם. אני מאחל חג שמח ושנה טובה לעם ישראל”.