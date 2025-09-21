יום ראשון, 21.09.2025 שעה 23:40
ליגה לאומית 25-26
115-105הפועל כפר שלם1
103-75מכבי הרצליה2
102-55הפועל ראשל"צ3
93-115מ.ס קריית ים4
98-95עירוני מודיעין5
85-95מכבי פ"ת6
89-115מ.ס כפר קאסם7
85-55הפועל כפ"ס8
78-95הפועל ר"ג9
75-55בני יהודה10
66-65הפועל עכו11
49-35הפועל רעננה12
310-85הפועל חדרה13
213-85מכבי יפו14
111-55הפועל נוף הגליל15
111-25הפועל עפולה16

ציפייה מהוכנבוים להתפטר מעכו: אכזבה גדולה

אחרי ה-2:2 מול יפו, בסביבת המועדון מצפים מהמאמן לסיים את תפקידו. חשד שעפולה נמצאת בשיחות איתו במקביל. אומנסקי צפוי לסיים את תפקידו בעפולה

ירון הוכנבוים (שחר גרוס)
ירון הוכנבוים (שחר גרוס)

הפועל עכו נבנתה העונה במטרה לעלות לליגת העל, אך עד כה הקבוצה לא מצליחה וגם הערב (ראשון) איבדה נקודות ב-2:2 מול מכבי יפו ורושמת ניצחון אחד בלבד בחמישה מחזורים.

לאחר המשחק, בסביבת המועדון מצפים מהמאמן ירון הוכנבוים להניח את המפתחות ולהתפטר: “זו אכזבה אחת גדולה, לא לזה ציפינו”.

יתרה מכך, החשד הוא שמי שמדברת עם הוכנבוים בימים אלה היא הפועל עפולה, שכבר רצתה אותו בשנה שעברה כמנהל מקצועי/מאמן. 

בכל אופן, גם בעפולה לא שקט ואחרי התבוסה 4:1 מול הפועל ר״ג, המאמן דניאל אומנסקי צפוי לסיים את תפקידו.

