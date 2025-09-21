האם ראש ארגון פשע סחט בעלי קבוצה לשעבר?

האם ראש ארגון פשע סחט בעלי קבוצת כדורגל לשעבר? במהלך דיון בבית המשפט בעניינו של ראש ארגון הפשע אלי מוסלי, עלה שמו של איש עסקים ובעלים לשעבר של קבוצת כדורגל בדיון שהתקיים בבית המשפט השלום בירושלים היום (ראשון).

עורכי הדין דורון נוי ושחר חצרוני, המייצגים את מוסלי, שאלו את נציג המשטרה: “לגבי העניין של איש העסקים, אמרת שעדיין לא נחקר מסיבות אובייקטיביות”. נציג המשטרה ענה: “הוא ייחקר”.

עורכי הדין: “הוא נסחט או שותף לסחיטה?”

נציג המשטרה: “אני עוד לא יודע להגיד אם הוא נסחט, אבל הוא קשור לאירוע. הוא יגיע, ייחקר ונחליט מה לעשות בעניינו”.

עורכי הדין: “אתה עוצר אדם על אירוע של סחיטה?”

נציג המשטרה: “גם באירוע של איש העסקים, הוא לא הסיפור המרכזי שם”.

עורכי הדין: “שאלתי אותך אם הוא נסחט ואמרת שאתה לא יודע”.

נציג המשטרה: “יש לנו את הסיפור, כשמדובר בדמויות כאלו זה הופך את האירוע לחמור יותר. מפנה את בית המשפט לפעולה, זו הליבה לאירוע עליו חברי מדבר”.

עורכי הדין: “אמרת שאיש העסקים לא עניין”.

נציג המשטרה: “הוא קשר לאירוע, יכול להיות שנסחט, יכול להיות כחשוד. עד שלא אבצע את הפעולה אני יכול להיות במחשבות. עד יום חמישי אחקור את העניין הקשור לאיש העסקים”.

עוד שאלו עורכי הדין: “בדיון הקודם אמרת שהסיפור של כדורגלן העבר גם קשור לסיפור?”

נציג המשטרה: “בשלב זה לא”.