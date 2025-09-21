יום ראשון, 21.09.2025 שעה 19:53
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

האם ראש ארגון פשע סחט בעלי קבוצה לשעבר?

במהלך הדיון של ראש ארגון הפשע אלי מוסלי, עלה שמו של איש עסקים ובעלים לשעבר של קבוצת כדורגל בישראל. השיחה בין עורכי הדין לנציג המשטרה בפנים

|
כדורגל פומה (IMAGO)
כדורגל פומה (IMAGO)

האם ראש ארגון פשע סחט בעלי קבוצת כדורגל לשעבר? במהלך דיון בבית המשפט בעניינו של ראש ארגון הפשע אלי מוסלי, עלה שמו של איש עסקים ובעלים לשעבר של קבוצת כדורגל בדיון שהתקיים בבית המשפט השלום בירושלים היום (ראשון).

עורכי הדין דורון נוי ושחר חצרוני, המייצגים את מוסלי, שאלו את נציג המשטרה: “לגבי העניין של איש העסקים, אמרת שעדיין לא נחקר מסיבות אובייקטיביות”. נציג המשטרה ענה: “הוא ייחקר”.

עורכי הדין: “הוא נסחט או שותף לסחיטה?”

נציג המשטרה: “אני עוד לא יודע להגיד אם הוא נסחט, אבל הוא קשור לאירוע. הוא יגיע, ייחקר ונחליט מה לעשות בעניינו”.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

עורכי הדין: “אתה עוצר אדם על אירוע של סחיטה?”

נציג המשטרה: “גם באירוע של איש העסקים, הוא לא הסיפור המרכזי שם”. 

עורכי הדין: “שאלתי אותך אם הוא נסחט ואמרת שאתה לא יודע”.

נציג המשטרה: “יש לנו את הסיפור, כשמדובר בדמויות כאלו זה הופך את האירוע לחמור יותר. מפנה את בית המשפט לפעולה, זו הליבה לאירוע עליו חברי מדבר”.

עורכי הדין: “אמרת שאיש העסקים לא עניין”.

כדורגל (יונתן גינזבורג)כדורגל (יונתן גינזבורג)

נציג המשטרה: “הוא קשר לאירוע, יכול להיות שנסחט, יכול להיות כחשוד. עד שלא אבצע את הפעולה אני יכול להיות במחשבות. עד יום חמישי אחקור את העניין הקשור לאיש העסקים”.

עוד שאלו עורכי הדין: “בדיון הקודם אמרת שהסיפור של כדורגלן העבר גם קשור לסיפור?”

נציג המשטרה: “בשלב זה לא”.

