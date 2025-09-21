יום ראשון, 21.09.2025 שעה 19:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"פ.ס.וו הייתה אובדת עצות מול אוסקר גלוך"

טירוף בהולנד סביב הקשר הישראלי, שנכנס במחצית וכבש שער שוויון אדיר בדרך ל-2:2 של אייאקס מול האלופה, פ.ס.וו איינדהובן: "יזם את כל המהלך בעצמו"

|
אוסקר גלוך כובש (IMAGO)
אוסקר גלוך כובש (IMAGO)

הגיע להולנד, ועל הבמה הכי מרכזית שאפשר לבקש. אפשר להגיד שהקדנציה של אוסקר גלוך באייאקס נפתחה הערב (ראשון) באופן רשמי, כאשר הכוכב הישראלי כבש שער שוויון פשוט אדיר, והיה פנטסטי מהרגע שנכנס, בדרך ל-2:2 במשחק הכי גדול שיש לכדורגל ההולנדי להציע – מול פ.ס.וו איינדהובן. 

זה היה הערב שלו אוסקר כל כך חיכה. אחרי פתיחה מדשדשת, הוא נכנס והראה סוף סוף מדוע אייאקס שילמה עליו כ-14 מיליון אירו, כשגם בתקשורת ההולנדית התמוגגו מההופעה של השחקן. העיתונאי לנטין גודייק צייץ בחשבון ה-X שלו: “פ.ס.וו הייתה אובדת עצות מול אוסקר גלוך, שמשתיק את הקהל”. 

העיתונאי בארט סנדרס כתב: “אני לא מאחל את זה לאף אחד יותר מלאוסקר גלוך” לאחר השער של הישראלי. בכותרת ה-AD נכתב: “גלוך שווה זהב עבור אייאקס מול פ.ס.וו”, “מהלך אישי נפלא של גלוך שבר את המקומיים” נכתב בסיכום המשחק של הטלחראף. 

אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)

ב-45 הדקות על כר הדשא מאז שנכנס, גלוך הפך את אייאקס למסוכנת יותר. הקשר השלים 19/25 מסירות מדויקות, היה קרוב לכבוש עוד קודם לכן אחרי מבצע אישי פנטסטי שפספס במעט את המסגרת והשלים שלושה דריבלים מוצלחים מתוך חמישה ניסיונות. 

