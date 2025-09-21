הגיע להולנד, ועל הבמה הכי מרכזית שאפשר לבקש. אפשר להגיד שהקדנציה של אוסקר גלוך באייאקס נפתחה הערב (ראשון) באופן רשמי, כאשר הכוכב הישראלי כבש שער שוויון פשוט אדיר, והיה פנטסטי מהרגע שנכנס, בדרך ל-2:2 במשחק הכי גדול שיש לכדורגל ההולנדי להציע – מול פ.ס.וו איינדהובן.

זה היה הערב שלו אוסקר כל כך חיכה. אחרי פתיחה מדשדשת, הוא נכנס והראה סוף סוף מדוע אייאקס שילמה עליו כ-14 מיליון אירו, כשגם בתקשורת ההולנדית התמוגגו מההופעה של השחקן. העיתונאי לנטין גודייק צייץ בחשבון ה-X שלו: “פ.ס.וו הייתה אובדת עצות מול אוסקר גלוך, שמשתיק את הקהל”.

העיתונאי בארט סנדרס כתב: “אני לא מאחל את זה לאף אחד יותר מלאוסקר גלוך” לאחר השער של הישראלי. בכותרת ה-AD נכתב: “גלוך שווה זהב עבור אייאקס מול פ.ס.וו”, “מהלך אישי נפלא של גלוך שבר את המקומיים” נכתב בסיכום המשחק של הטלחראף.

אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)

ב-45 הדקות על כר הדשא מאז שנכנס, גלוך הפך את אייאקס למסוכנת יותר. הקשר השלים 19/25 מסירות מדויקות, היה קרוב לכבוש עוד קודם לכן אחרי מבצע אישי פנטסטי שפספס במעט את המסגרת והשלים שלושה דריבלים מוצלחים מתוך חמישה ניסיונות.