יום רביעי, 24.09.2025 שעה 21:19
ספורט אחר  >> שחייה

מדליית זהב לעמי דדאון באליפות העולם בשחייה

ביום הפתיחה של התחרות בסינגפור, זכה השחיין הפראלימפי המעוטר במקום הראשון בסגנון החזה, וקבע שיא ישראלי חדש. באליפות לוקחים חלק 7 שחיינים

|
עמי דדאון (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)
עמי דדאון (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)

היום (ראשון) נפתחה אליפות העולם בשחייה בסינגפור והמדליסט מטוקיו ופריז, עמי דדאון, עשה זאת שוב וזכה במדליית הזהב בגמר ה-50 מטר חזה עם התוצאה 48.17 שניות,  שמהווה שיא ישראלי חדש  לקלאס SB3. עבור דדאון עטור המדליות, זו פעם ראשונה בה הוא אלוף עולם בסגנון חזה. 

כמו כן, ורוניקה גירנקו, שגם התחרתה היום, סיימה את גמר 50 מטר חזה במקום הרביעי בזמן של 1:19.60 דקות. שי בר ניצן, בהופעה ראשונה באליפות עולם, סיימה את מקצה גמר ה-100 מטר גב במקום השמיני בתוצאה 1:43.58 דקות.

באליפות העולם משתתפים למעלה מ-580 שחיינים מ-75 מדינות. בנבחרת ישראל 7 שחיינים, כולם חברי אילן חיפה וכולם חניכיו של המאמן הלאומי יעקב ביננסון: המדליסט עמי דדאון, אריאל מליאר, ורוניקה גירנקו, יוליה גורדיצ'וק, איאד שלבי שחזר להתאמן אחרי המשבר הגדול שחווה עקב מותו של אביו שהיה המלווה הקבוע שלו באימונים ובתחרויות, ושני הצעירים שזו להם פעם ראשונה באליפות עולם, נועם כתב (18.5) ושי בר ניצן (20.5).

עמי דדאו בטקס המדליותן (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)עמי דדאו בטקס המדליותן (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)
עמי דדאו בטקס המדליותן (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)עמי דדאו בטקס המדליותן (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)
עמי דדאו בטקס המדליותן (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)עמי דדאו בטקס המדליותן (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)

ראשת המשלחת היא ד"ר אסנת פליס דואר. את הדגל בטקס פתיחת האליפות נשאו איאד שלבי ויוליה גורדיצ'וק. בערב המשחקים הגיעו שגריר ישראל אליהו ורד חזן  וסגניתו אביגיל שפירא לאחל לשחיינים שנה טובה והצלחה באליפות. המאמן יעקב ביננסון הבהיר כמה חשוב לשחיינים לייצג את המדינה דווקא בימים מאתגרים אלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */