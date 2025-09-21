מדליית זהב לעמי דדאון באליפות העולם בשחייה

היום (ראשון) נפתחה אליפות העולם בשחייה בסינגפור והמדליסט מטוקיו ופריז, עמי דדאון, עשה זאת שוב וזכה במדליית הזהב בגמר ה-50 מטר חזה עם התוצאה 48.17 שניות, שמהווה שיא ישראלי חדש לקלאס SB3. עבור דדאון עטור המדליות, זו פעם ראשונה בה הוא אלוף עולם בסגנון חזה.

כמו כן, ורוניקה גירנקו, שגם התחרתה היום, סיימה את גמר 50 מטר חזה במקום הרביעי בזמן של 1:19.60 דקות. שי בר ניצן, בהופעה ראשונה באליפות עולם, סיימה את מקצה גמר ה-100 מטר גב במקום השמיני בתוצאה 1:43.58 דקות.



באליפות העולם משתתפים למעלה מ-580 שחיינים מ-75 מדינות. בנבחרת ישראל 7 שחיינים, כולם חברי אילן חיפה וכולם חניכיו של המאמן הלאומי יעקב ביננסון: המדליסט עמי דדאון, אריאל מליאר, ורוניקה גירנקו, יוליה גורדיצ'וק, איאד שלבי שחזר להתאמן אחרי המשבר הגדול שחווה עקב מותו של אביו שהיה המלווה הקבוע שלו באימונים ובתחרויות, ושני הצעירים שזו להם פעם ראשונה באליפות עולם, נועם כתב (18.5) ושי בר ניצן (20.5).

עמי דדאו בטקס המדליותן (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)

ראשת המשלחת היא ד"ר אסנת פליס דואר. את הדגל בטקס פתיחת האליפות נשאו איאד שלבי ויוליה גורדיצ'וק. בערב המשחקים הגיעו שגריר ישראל אליהו ורד חזן וסגניתו אביגיל שפירא לאחל לשחיינים שנה טובה והצלחה באליפות. המאמן יעקב ביננסון הבהיר כמה חשוב לשחיינים לייצג את המדינה דווקא בימים מאתגרים אלה.