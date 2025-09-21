בסיום דרמטי: הפועל ירושלים זכתה בסופר קאפ

הראשון לעונה – בפעם הראשונה שמשחק הסופר קאפ נערך, הפועל ירושלים גברה 79:84 על מכבי תל אביב במשחק דרמטי והניפה תואר ראשון לעונת 2025/26. שחזור סדרת הגמר של העונה שעברה הבטיח הרבה וגם קיים, ומתפתחת לנו מסורת חדשה לנגד עינינו.

המשחק נפתח בקצב גבוה מצד שתי הקבוצות, והמשחק נע מצד לצד. מי שנכנס לעניינים אצל הצהובים הוא רומן סורקין, שהיה השחקן מספר אחת של עודד קטש. אצל היריבה, ג’ארד הארפר בלט ושמר את קבוצתו בתמונה.

את הרבע השני הקבוצה המקומית פתחה טוב בזכות ג’ימי קלארק ועלתה ליתרון 9, אך שתי שלשות של הארפר צימקו לשלוש בלבד, 26:23. ג’ון דיברתולומיאו לקח מספר ריבאונדים בהתקפה והלהיב את הקהל עם מספר פעולות טובות. מי שבלט מנגד היה ג’סטין סמית’, שיחד עם אנתוני לאמב קבעו מהפך לאחר דקות ארוכות שהיו בפיגור. מכבי ת”א יצאה לריצת 0:6 הבזכות סלים של סורקין, ג’ף דאוטין ותמיר בלאט וקבעו 35:42 במחצית המשחק.

קאדין קרינגטון עם תואר השחקן המצטיין (רדאד ג'בארה)

הארפר, קאדין קרינגטון ונמרוד לוי קבעו שיוויון בפתיחת הרבע השלישי. הסלים רדפו אחד את השני והקבוצות החליפו את ההובלה מספר פעמים. ירושלים הידקה את ההגנה, כשאפשרה ליריבתה 11 נקודות בלבד בשמונה דקות. פריצקי קלע את השלשה השנייה שלו במשחק והעלה את קבוצתו ליתרון השיא שלה הערב, 56:61.

ירושלים שמרה על יתרונה, כאשר בכל פעם שמכבי ת”א התקרבה, היא ידעה להתעלות עם סל חשוב. לקראת הסיום, ריצת 0:9 של הצהובים קבעה סיום דרמטי למשחק, אך מי שהיה שם עבור המנצחת הוא קרינגטון, שרשם מספר קליעות עונשין וחטף כדור קריטי על מנת לסגור עניין על המשחק. בסיום, הפועל ירושלים הניפה תואר ראשון, 79:84.

קלעו למכבי תל אביב: רומן סורקין 22 נקודות ו-5 ריבאונדים, ג’ון דיברתולומיאו, אושיי בריסט (6 ריב’) וג’ימי קלארק 12 נק’ כ”א, תמיר בלאט 9 נק’, ג’ף גאוטין ג’וניור 6 נק’, ג’יילן הורד 4 נק’ ו-וויל ריימן 2 נק’.

קלעו להפועל ירושלים: קאדין קרינגטון 21 נקודות, ג’ארד הארפר 20 נק’, אנתוני לאמב 12 נק’, 5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, ג’סטין סמית’ 10 נק’ ו-7 ריב’, קשיוס ווינסטון 9 נק’, רועי פריצקי 8 נק’, נמרוד לוי 2 נק’ ויובל זוסמן 1 נק’ ו-5 ריב’.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

אוהדי הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)

עודד קטש (רדאד ג'בארה)

יונתן אלון (רדאד ג'בארה)

רבע ראשון: 17:22 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, ג’ף דאוטין, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמב וג’סטין סמית’.

מי שעלה ראשון על הלוח הוא סמית’, אשר הטביע האליהופ שמסר לו הארפר, הורד הגיב בדאנק משלו בצד השני. סורקין נכנס לעניינים עם ארבע נקודות רצופות, והרכש החדש של ירושלים לאמב רשם את שמו על המשחק גם הוא. דאנק נהדר של בריסט במתפרצת הרים את הקהל המקומי. קפטן הצהובים ג’ון דיברתולומיאו צלף את השלשה הראשונה במשחק לאחר קליעה במעבר, פריצקי הגיב מנגד באחת משלו. סורקין חתם את הרבע עם שלשה על האזר וקבע 17:22 למכבי ת”א.

שחקני מכבי תל אביב והפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)

ג'סטין סמית' מטביע (רדאד ג'בארה)

ג'יילן הורד עולה לסל (רדאד ג'בארה)

ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

רבע שני: 35:42 למכבי תל אביב

ג’ימי קלארק פתח את הרבע עם ארבע נקודות וגרם ליונתן אלון לקחת פסק זמן. בחזרה למגרש, הארפר תפר שתי שלשות שצימקו ל-23:26 לזכות הצהובים. הקצב המשיך להיות נפלא, כאשר דיברתולומיאו לקח כדורים חוזרים בהתקפה שהלהיבו את הקהל, ומהצד השני סמית’ שמר את ירושלים בתמונה.

לאמב העלה את האדומים ליתרון לאחר דקות ארוכות בהן היו בפיגור. עבירה טכנית העניקה לתמיר בלאט את ההזדמנות להשוות את התוצאה מהקו, ובריסט הפך עם קליעות עונשין משלו. סורקין עלה למספר דו ספרתי של נקודות, ובעזרת סלים של דאוטין ובלאט מכבי ת”א השלימה ריצת 0:6 שהעלתה אותה ל-35:42 וקבעה את תוצאת המחצית.

טיי ג'יי ליף (רדאד ג'בארה)

ג'ף דאוטין ג'וניור (רדאד ג'בארה)

רבע שלישי: 56:61 להפועל ירושלים

קרינגטון רשם את הנקודות הראשונות במחצית השנייה כאשר קלע פלואוטר מחצי מרחק בסוף שעון. נמרוד לוי רשם שלשה מצידו, אך קלארק הגיב מנגד עם הנקודות הראשונות של הצהובים ברבע. הארפר עלה ל-13 נקודות, הקלע המוביל בשתי הקבוצות, ויחד עם סלים של קשיוס ווינסטון וקרינגטון הקבוצות חזרו להיות בשיוויון, 46:46.

דאוטין הגיב מנגד, אך ווינסטון עם שלשה העלה את קבוצתו של יונתן אלון ליתרון. הסלים רדפו אחד את השני, כאשר לאמב ובלאט החליפו שלשות, ו-ווינסטון רשם סל מוזר מחצי מרחק. ירושלים הידקה את ההגנה, כשאפשרה ליריבתה 11 נקודות בלבד בשמונה דקות. פריצקי קלע את השלשה השנייה שלו במשחק והעלה את קבוצתו ליתרון השיא שלה הערב, 56:61.

ג'ימי קלארק (רדאד ג'בארה)

ג'ף דאוטין ג'וניור (רדאד ג'בארה)

רבע רביעי:

הארפר רשם את שמו על הרבע המכריע עם נקודות ראשונות, סורקין הגיב באופן מיידי. שלשה חשובה של בלאט הורידה את ההפרש לשלוש בלבד, 65:62. קרינגטון הגיב עם סל ועבירה, ולאחר מכן הוסיף שלשה. סורקין שמר את הצהובים בתמונה בין לבין. האדומים העלו את מאזנן לעשר שלשות בזכות אחת נוספת כזו של הארפר לעומת חמש של יריבתה, והיתרון עלה לשמונה, 68:76.

לאמב העלה את הירושלמים ליתרון דו ספרתי עם שלשה, אך בריסט הגיב מהר וקלע שתיים. ריצת 0:9 של מכבי ת”א, בזכות טעויות של יריבתה בין היתר, צימקה את התוצאה ל-81:79 וקבעה סיום דרמטי למשחק. קרינגטון הלך לקו העונשין ודייק רק בזריקה אחת שקבעה הבדל של פוזשן אחד עם כדור ביד לצהובים. הצהובים לא צלחו בהוצאת הכדור, קרינגטון חטף וסגר עניין מקו העונשין, 79:84.

קשיוס ווינסטון (רדאד ג'בארה)