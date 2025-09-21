יום ראשון, 21.09.2025 שעה 13:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

הצטרפו לשידור החי של תוכנית "שיחת היום"

כל הנושאים החמים באתר ובערוץ ONE מראשון עד חמישי. והפעם: אלי טביב שובר שתיקה, הפריצה של אוהדי בית״ר לחדר ההלבשה, ומכבי חיפה לקראת הדרבי הערב

|
ירדן שועה (אורן בן חקון)
ירדן שועה (אורן בן חקון)

אלי טביב שובר שתיקה, הפריצה של אוהדי בית”ר ירושלים לחדר ההלבשה בבית וגן, ומכבי חיפה מתכוננת לדרבי מול הפועל חיפה – כל זאת ועוד ב”שיחת היום”. התוכנית החדשה של ONE, שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, משודרת גם כעת. התוכנית בחסות “ישראייר”.

אנחנו שמחים ונרגשים לארח אתכם בתוכנית, שבמהלכה נביא לכם את כל החדשות והנושאים הבוערים שעל סדר היום. חשוב לנו לשתף גם אתכם הצופות והצופים ולכן ביום חמישי נקדיש לכם זמן מיוחד בתוכנית. נשמח לקבל מכם פידבקים, לשמוע על נושאים שחשובים לכם, על עוולות שקרו לכם במגרשים, או בעיות שנתקלתם בהן. אנחנו כאן בשבילכם.

ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורט
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */