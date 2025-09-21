יום ראשון, 21.09.2025 שעה 15:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

קניאס: פלורס עלה למכבי חיפה בקמפיין האירופי

הפרשן על המאמן בתוכנית "שיחת היום": "טוב שיש לו אדם כמו רפאלוב לידו, שמציל אותו מלעשות טעויות, כל ילד בן 4 מבין שגוני נאור לא עדיף על מוחמד"

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה הרשימה עם ניצחון 1:5 על מ.ס אשדוד, אבל עכשיו מגיע הדרבי מול הפועל חיפה שייערך הערב (ראשון, 20:30). ואם זה לא מספיק, בשני המחזורים הקרובים יצפו לשחקנים של דייגו פלורס מפגשים עם הפועל ב”ש ומכבי ת”א. הפרשן ניסן קניאס דיבר על הירוקים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה רואה את הדרבי הזה?
“דרבי מאוד קשה, אי אפשר להתעלם מהדרבי האחרון שיושב על הראש של כל אחד במועדון הזה. אף, אחד לא צריך לבוא ולהתעסק בנקמות, אלא ב-3 נקודות, אבל הפועל חיפה תמיד יודעת להמציא את עצמה מול מכבי חיפה בדרבי”.

לא נתת לדייגו פלורס צ’אנס רציני בתחילת העונה.
”טוב שיש לו אדם כמו רפאלוב לידו, שמציל אותו מלעשות טעויות. ניתחתי אז את מה שראיתי ופלורס עלה למכבי חיפה בקמפיין האירופי ע”י התעקשות על גוני נאור. לספסל את עלי מוחמד, טופ 3 שחקנים בעמדה שלו בכדורגל הישראלי, ולהעדיף את נאור עליו זה היה דבר שנראה לי לא נכון, שכל ילד בן 4 יכול לראות את זה. אני לא מבין למה היה צריך לספסל חודשיים את עלי מוחמד, זה עלה למכבי חיפה באירופה”.

דייגו פלורס וגוני נאור (רדאד גדייגו פלורס וגוני נאור (רדאד ג'בארה)

מה אתה חושב על ההרכב?
”הוא צריך להסתכל על הדרבי כהכנה לקראת ב”ש ומכבי, משחקים בהם נהואל לא יכול לשחק, כי הן משחקות עם שלישיות קישור חזקות. לכן לדעתי אגבה כן צריך להיכנס היום לעניינים ולפתוח בהרכב. קנג’י גורה לדעתי שחקן ברמה גבוהה מאוד, שמייצר לקבוצה יתרון מספרי בחלק הקדמי, מה שסוף פודגוראנו לא עושה”.

תוצאה?
”0:2 למכבי חיפה, אבל זה לא יהיה משחק קל”.

כמה תהיה ההשפעה של הקהל?
”לדעתי יהיו מעל 20,000 ירוקים וזה ירגיש למכבי חיפה כמו משחק בית”.

מה לדעתך יכריע את המשחק?
”המאצ’אפ המשמעותי בין הבלמים של הפועל חיפה וסטיוראט. ראינו את ניר ביטון וטימוטי אוואני מאשדוד שזה היה נראה מולו כמו נוער נגד בוגרים”.

