יום ראשון, 21.09.2025 שעה 13:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

איסור אבוקות וכיסוי הפנים: הנחיות המשטרה לדרבי

לקראת המשחק בין מכבי להפועל חיפה הערב ב-20:30, הבהירו במשטרה כי הכנסת ציוד עידוד תותר רק באישורה. כמו כן לא תותר כניסה תחת השפעת אלכוהול

|
שוטרים בסמי עופר (עמרי שטיין)
שוטרים בסמי עופר (עמרי שטיין)

הדרבי בין מכבי להפועל חיפה ייערך הערב (ראשון, 20:30) באצטדיון סמי עופר. במשטרת ישראל מדגישים כי השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו המיידית. אוהד שייתפס עם אבוקה או ציוד פירוטכני אחר צפוי לעונש חמור לפי חוק הספורט.

כמו כן, קיים איסור מוחלט על הכנסת פריטי לבוש לכיסוי הפנים כמו מסכות סקי - בהתאם לחוק הספורט. אוהדים שייתפסו עם פריטים אלו צפויים לקנס של 500 ש"ח והרחקה של 30 ימים מהמגרשים.

שערי האצטדיון ייפתחו בשעה 18:30, והמשטרה ממליצה לקהל להקדים הגעה בשל בידוק קפדני הצפוי בשערי הכניסה. כלל האוהדים מחויבים להציג תעודה מזהה – תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון, ניתן גם להציג צילום תעודה בסלולרי. הבידוק עצמו צפוי לכלול מערכות שיקוף, אוהלי בידוק, מצלמות אבטחה מתוגברות ונהלים מחמירים נוספים.

המשטרה מדגישה כי לא תותר הכנסת אלכוהול או כניסה תחת השפעת אלכוהול, וכן נאסרת לחלוטין הכנסת נשק לאצטדיון. הפעלת רחפנים אסורה בהחלט. הכנסת ציוד עידוד תותר רק באישור המשטרה. בנוסף, מעבר קהל בין שערים או אי-ציות להוראות שוטרים וסדרנים יהוו עבירה על החוק ויטופלו בהתאם. כמו כן צוין בהודעת המשטרה כי בכל אירוע חירום יש להישמע להנחיות המשטרה ואנשי האבטחה.

שוטר מפנה אבוקה בסמי עופר (אורן בן חקון)שוטר מפנה אבוקה בסמי עופר (אורן בן חקון)

בסיום המשחק יופעל מערך תחבורה ציבורית מתוגבר – כולל מטרוניות שימתינו בצומת הפסל על כביש 4. קו 1 מהמרכזיות (הקריות, לב המפרץ וחוף הכרמל) יופעל בהגעה למשחק עם עדיפות בצירים וברמזורים. המשטרה קוראת לאוהדים לעשות שימוש בתחבורה ציבורית להגעה ויציאה יעילה ובטוחה.

החל משעות הצהריים ייחסמו הרחובות הסמוכים לאצטדיון. מעבר יתאפשר רק לתושבי האזור, בעלי תו חנייה או תו נכה. בין הרחובות שייחסמו: כיכר ואצלב לכיוון אפרים קציר וי"א הספורטאים, כיכר פרס לכיוון עזר ויצמן, נתיב האור, פלימן פינת קסטרא, כיכר קסטרא לכיוון רחוב ויצמן, י"א הספורטאים פינת רוטנברג, צומת הפסל מכביש 4 צפון - רק לבעלי מינוי, תושבי השכונה ומטרוניות, צומת קניון חיפה - לא תתאפשר פנייה שמאלה מפלימן לקניון.

שון גולדברג: "אנחנו יודעים מי אנחנו"

החניונים המוסדרים לרשות הקהל: חניון עפר ליד בניין אינטל, חניון הקונגרסים, חניון צביה ויצחק, חניון קסטרא. המשטרה קוראת לקהל האוהדים להימנע מאלימות, להישמע להוראות, ולשמור על אווירה ספורטיבית ובטוחה.

