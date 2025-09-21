יום חמישי, 25.09.2025 שעה 09:23
"כולם צריכים להתעורר, תמרור אזהרה דרמטי"

דאגה במ.ס אשדוד מהיכולת ב-6:2 להפועל ת"א: "לקבל 11 שערים ב-2 משחקים מראה על התפרקות וחוסר חיבור של קבוצה. עזו יעזור, אבל כולם צריכים להשתפר"

|
שחקני אשדוד מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני אשדוד מאוכזבים (שחר גרוס)

עוד אכזבה גדולה במועדון ספורט אשדוד. אחרי התבוסה 5:1 למכבי חיפה בסמי עופר, החבורה של חיים סילבס חזרה לאצטדיון הי"א וקיוותה הפעם להוציא את הנקודות, אבל המשיכה בקו ישיר את ההתרסקות כשהובסה 6:2 על ידי הפועל תל אביב. הפתיחה הנהדרת בטדי כבר נראית זיכרון רחוק וכדי לצאת מהמומנטום הזה באשדוד יהיו חייבים להתאפס. 

"כולם צריכים להתעורר ומהר, מה שהיה היום זה תמרור אזהרה דרמטי", אמרו בעיר הנמל, "לקבל 11 שערים ב-2 משחקים ולא משנה ממי זה מראה על התפרקות וחוסר חיבור של קבוצה. חמישייה במחצית אחת זאת בושה, אבל כשעושים כאלה טעויות ברכות בלתי נסבלת זאת התוצאה". 

תחושות לא פשוטות באשדוד בעקבות התבוסה השנייה ברציפות ובעיקר היכולת החלשה משחקנים שאמורים להוביל ולדחוף את הקבוצה. בנוסף, פתיחת המשחק יצרה הזדמנות אדירה ליצור מומנטום, אבל חוסר ריכוז בחוליית ההגנה והקישור הובילו לכך שבתוך זמן קצר הפיגור נמחק לכדי מהפך. "פתחנו את המשחק בצורה מושלמת, לא יכולנו לבקש משהו טוב יותר. במקום זה הרגשנו נינוחים ושילמנו על זה ביוקר", אמרו באשדוד. 

האכזבה באשדוד (שחר גרוס)האכזבה באשדוד (שחר גרוס)

במועדון מקווים שמאמן הקבוצה חיים סילבס, שהשאיר את הקבוצה בליגה בעונה שעברה, ירים את הקבוצה במשחקים הקרובים כדי למנוע עוד עונה של הסתבכות. באשדוד התאכזבו מהיכולת של כל אחד ואחד מהשחקנים שלקח חלק בעיקר במחצית הראשונה, כשאחד מהם היה במפתיע השוער קרול נימצ'יצקי שנקלע ליום חלש.

מצבת הזרים עומדת כעת על 8, כשבאשדוד יצרפו הבוקר את אורי עזו ממכבי תל אביב ללא אופציה. "עזו זה חיזוק נהדר לסגל והוא בטוח יעזור לנו, אבל הוא לא לבד. כדי שהקבוצה תתרומם צריך שכל השחקנים יבינו שהם חייבים להשתפר", אמרו במועדון.

