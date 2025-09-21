אוחנה שוב מחוץ לסגל, נאור צפוי להישאר בחיפה

מכבי חיפה תנסה הערב (שני, 20:30) בדרבי החיפאי מול הפועל חיפה לחבר ניצחון שני ברציפות ולהדביק את הפער מהפסגה, שם נמצאת מכבי ת"א, שוב לשתי נקודות. המאמן דייגו פלורס מודע לכך שמצפה לו משוכה קשה יותר מזו של שני המשחקים הקודמים בסמי עופר מול בני ריינה ואשדוד, מה עוד שזיכרונות הדרבי האחרון בו הירוקים הובסו 5:1 חרוטים בזכרון של אנשי הקבוצה.

מאז, מכבי חיפה שינתה פניה ללא הכר ומספיק להסתכל על הספסל כדי לראות שם כלים התקפים דוגמת ג'ורג'ה יובאנוביץ', קנג'י גורה וסילבה קאני, שכל קבוצה הייתה רוצה לראות בהרכב שלה. דייגו פלורס החליט להמשיך ולתת קרדיט לאותו הרכב שפתח מול אשדוד, כולל סוף פודגוראנו שמודע לכך שזה עניין של זמן עד אשר גורה או קאני יתפסו את מקומו.

גם בקישור פלורס מעדיף להמשיך עם אותם שחקנים, עלי מוחמד, איתן אזולאי ומתיאס נהואל. המאמן עושה זאת למרות שיכול היה בקלות לעלות ולשחק עם הרכש החדש פטר אגבה שמצוי בכושר משחק. לדעת פלורס הנכון הוא להמשיך ולתת קרדיט למתיאס נהואל כדי לנסות לתת לו את הדחיפה שהוא יכול לסחוב את הקבוצה ולאזן את הקישור.

פיטר אגבה מתאמן (שחר גרוס)

מי שאמור על הנייר להיות המחליף של נהואל הוא מיכאל אוחנה, שלמרות שחזר כבר לאימונים מלאים מוצא את עצמו שוב ביציע. שחקן אחר שציפה למצוא את עצמו לפחות בסגל נמצא בחוץ הוא זוהר זסנו שהגיע מבית"ר ירושלים, כאשר הוא יצטרך להכיל את העובדה שיש סגל רחב של שחקנים במכבי חיפה שמתמודדים לא רק על מקום בהרכב, אלא על מקום בסגל.

מי שחוזר לסגל אחרי שני משחקים הוא ליסב עיסאת שעל פי האבחנות הראשונות של פריקת הכתף היה ניתן לתאר שהוא ייעדר לתקופה ארוכה יותר, אבל בפועל עיסאת שהכין את עצמו היטב לעונה הנוכחית התגבר מהר על הפציעה ויהווה תחליף מהספסל לשני הבלמים, עבדולאי סק ושון גולדברג.

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

בגזרת יום ההעברות האחרון, להוציא את עמית ארזי שיש סיכוי שיושאל, שאר השחקנים אמורים להישאר לפחות עד ינואר ובכללם גיא מלמד, עומר דהן וגוני נאור שיזכו לפחות דקות משחק. פלורס מאוד מחזיק מגוני נאור וחושב שלמרות צירופו של אגבה, נאור שנכלל בסגל יכול להוות פתרון גם לעמדת הבלם בעתיד אם פדראו לא יחזור מהפציעה לאיתנו כפי שכולם מצפים.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, טרבינטה סטיוארט וסוף פודגוראנו.