יום ראשון, 21.09.2025 שעה 09:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

אוחנה שוב מחוץ לסגל, נאור צפוי להישאר בחיפה

אוחנה כשיר לדרבי, אך לא ישותף. גורה, קאני, יובאנוביץ', אגבה יפתחו בספסל, ההרכב המשוער ל-20:30 בפנים. וגם: התפקיד שפלורס עשוי לייעד לנאור

|
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תנסה הערב (שני, 20:30) בדרבי החיפאי מול הפועל חיפה לחבר ניצחון שני ברציפות ולהדביק את הפער מהפסגה, שם נמצאת מכבי ת"א, שוב לשתי נקודות. המאמן דייגו פלורס מודע לכך שמצפה לו משוכה קשה יותר מזו של שני המשחקים הקודמים בסמי עופר מול בני ריינה ואשדוד, מה עוד שזיכרונות הדרבי האחרון בו הירוקים הובסו 5:1 חרוטים בזכרון של אנשי הקבוצה.

מאז, מכבי חיפה שינתה פניה ללא הכר ומספיק להסתכל על הספסל כדי לראות שם כלים התקפים דוגמת ג'ורג'ה יובאנוביץ', קנג'י גורה וסילבה קאני, שכל קבוצה הייתה רוצה לראות בהרכב שלה. דייגו פלורס החליט להמשיך ולתת קרדיט לאותו הרכב שפתח מול אשדוד, כולל סוף פודגוראנו שמודע לכך שזה עניין של זמן עד אשר גורה או קאני יתפסו את מקומו.

גם בקישור פלורס מעדיף להמשיך עם אותם שחקנים, עלי מוחמד, איתן אזולאי ומתיאס נהואל. המאמן עושה זאת למרות שיכול היה בקלות לעלות ולשחק עם הרכש החדש פטר אגבה שמצוי בכושר משחק. לדעת פלורס הנכון הוא להמשיך ולתת קרדיט למתיאס נהואל כדי לנסות לתת לו את הדחיפה שהוא יכול לסחוב את הקבוצה ולאזן את הקישור.

פיטר אגבה מתאמן (שחר גרוס)פיטר אגבה מתאמן (שחר גרוס)

מי שאמור על הנייר להיות המחליף של נהואל הוא מיכאל אוחנה, שלמרות שחזר כבר לאימונים מלאים מוצא את עצמו שוב ביציע. שחקן אחר שציפה למצוא את עצמו לפחות בסגל נמצא בחוץ הוא זוהר זסנו שהגיע מבית"ר ירושלים, כאשר הוא יצטרך להכיל את העובדה שיש סגל רחב של שחקנים במכבי חיפה שמתמודדים לא רק על מקום בהרכב, אלא על מקום בסגל.

מי שחוזר לסגל אחרי שני משחקים הוא ליסב עיסאת שעל פי האבחנות הראשונות של פריקת הכתף היה ניתן לתאר שהוא ייעדר לתקופה ארוכה יותר, אבל בפועל עיסאת שהכין את עצמו היטב לעונה הנוכחית התגבר מהר על הפציעה ויהווה תחליף מהספסל לשני הבלמים, עבדולאי סק ושון גולדברג.

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

בגזרת יום ההעברות האחרון, להוציא את עמית ארזי שיש סיכוי שיושאל, שאר השחקנים אמורים להישאר לפחות עד ינואר ובכללם גיא מלמד, עומר דהן וגוני נאור שיזכו לפחות דקות משחק. פלורס מאוד מחזיק מגוני נאור וחושב שלמרות צירופו של אגבה, נאור שנכלל בסגל יכול להוות פתרון גם לעמדת הבלם בעתיד אם פדראו לא יחזור מהפציעה לאיתנו כפי שכולם מצפים.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, טרבינטה סטיוארט וסוף פודגוראנו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */