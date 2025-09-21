"מחקנו את החרפה מהמשחק הקודם, כמעט ניצחנו"

למרות ההפסד הדרמטי 2:1 למכבי תל אביב, בהפועל ירושלים מרגישים שצפויים לראות שיפור ביכולת של הקבוצה במשחקים הבאים. התחושה במועדון הבוקר היא שהמשחק אתמול ״חמק להם מבין האצבעות״ ושאפשר היה לסיים לפחות בתיקו באחד המגרשים הכי קשים בארץ.

״אי אפשר להשוות בכלל בין מה שהיה אתמול לבין מה שראינו מול באר שבע. שם היינו כבויים, חסרי אנרגיות, ולא היינו במשחק. אתמול זו הייתה קבוצה אחרת, אגרסיבית, מחויבת, עם רצון אמיתי. נתנו פייט עד הסוף, גם מול יריבה עם סגל רחב וחזק בהרבה. זה בדיוק הכיוון שאנחנו רוצים לראות בהפועל ירושלים, קבוצה שנלחמת על כל כדור ועומדת חזק במגרש״, אומרים במועדון.

הפועל ירושלים לא צפויה להתחזק עד תום מועד העברות ויש אמונה שלפחות עד ינואר הדברים ישתפרו עם הסגל הקיים. גורם בקבוצה אמר ל-ONE: ״בסוף, אי אפשר להתעלם מהפערים מול מכבי ת''א. אנחנו משחקים עם סגל חסר, סובלים מפציעות לא פשוטות, ועדיין השחקנים נתנו מאמץ אדיר. אם היינו מחזיקים עוד כמה דקות כשהובלנו, הכל היה יכול להיראות אחרת. זה מראה שאנחנו בדרך הנכונה, גם מול יריבה עדיפה על הנייר, ידענו לגרום לה להזיע״.

האכזבה בהפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)

עוד אומרים בהפועל ירושלים: ״כמעט התחלנו את העונה היום. אף אחד לא ספר אותנו, ראינו את היחס בווינר ואת התחזיות לפני המשחק, ובכל זאת הגענו במלוא העוצמה. כמעט יצאנו עם שלוש נקודות גדולות. זה מתסכל ברמות להפסיד בדקה האחרונה, אבל מבחינת היכולת זה היה משחק שמחזיר לנו את הביטחון״.

בשורה התחתונה בקבוצה מהבירה מאמינים שאחרי המפגשים הקשים מול הפועל באר שבע ומכבי תל אביב אפשר יהיה לחזור לעניינים מול קבוצות בסדר הגודל שלה, כפי שמסכם גורם בקבוצה: ״לא יצאנו עם נקודות אתמול וזה מאכזב. אבל מה שכן, מחקנו את החרפה של המשחק הקודם והחזרנו את הצבע לפנים. זה חשוב לא פחות כרגע. השחקנים יצאו עם הראש מורם, וגם הקהל יכול להיות גאה. אנחנו ממשיכים לעבוד בדרך שלנו, מתקדמים צעד אחר צעד, ובשבוע הבא המטרה ברורה: לקחת את שלוש הנקודות״.